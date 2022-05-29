ХМАО посетит разведчик по инициативе первого вице-губернатора

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов пригласил разведчика-нелегала Андрея Безрукова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов пригласил в Югру разведчика-нелегала и полковника Службы внешней разведки в отставке Андрея Безрукова для проведения курса лекций о геополитической обстановке в мире. Об этом сообщается в telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО.

Приглашение Безрукова произошло во время обучения югорских управленцев в рамках программы «Лидеры изменений Югры 2.0», где разведчик выступал в качестве одного из спикеров. «Андрей Безруков принял приглашение первого заместителя Губернатора Югры Алексея Шипилова и скоро посетит автономный округ, пообщается с нашей молодежью», — указано в посте депгосслужбы ХМАО.

Первый вице-губернатор ХМАО в разговоре с URA.RU заявил, что сам неоднократно был слушателем выступлений Безрукова. «На мой взгляд, сегодня это один из лучших международных экспертов по геополитике в мире. Если Андрей Олегович согласится приехать к нам, организуем площадки для его выступлений для всех заинтересованных аудиторий — студентов, молодежи, региональных спикеров, общественных лидеров, руководителей организаций всех форм собственности. Весь вопрос, сколько времени мы сможем зарезервировать в графике эксперта», — прокомментировал Шипилов.

Ранее URA.RU сообщало, что Безруков уже приезжал с циклом лекций в Екатеринбург. Там он сделал ряд высказываний о ходе спецоперации на Украине.