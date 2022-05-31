Родители лицеистов требуют от Соловьева извинений за ЛГБТ-скандал. Видео

31 мая 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Родители школьников из Екатеринбурга требуют извинения от Соловьева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Родители школьников призвали телеведущего Владимира Соловьева извиниться перед директором лицея №12 Любовью Кулевой после скандала вокруг «ЛГБТ-танца» учащихся. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Это дети, это юношество и они имеют право на выражение себя. Выдернул и вывернул видео, ему следует извиниться перед нашим директором. У нашей школы миссия — воспитывать хороших и здоровых детей», — приводит корреспондент агентства слова одного из родителей. Ранее Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он также обвинил Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала с «ЛГБТ-танцем» родители школьников пришли подписать заявление в поддержку директора и завуча. По данным URA.RU, муниципальные чиновники еще не озвучивали свою позицию коллегам из области по данной теме. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Родители школьников призвали телеведущего Владимира Соловьева извиниться перед директором лицея №12 Любовью Кулевой после скандала вокруг «ЛГБТ-танца» учащихся. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Это дети, это юношество и они имеют право на выражение себя. Выдернул и вывернул видео, ему следует извиниться перед нашим директором. У нашей школы миссия — воспитывать хороших и здоровых детей», — приводит корреспондент агентства слова одного из родителей. Ранее Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он также обвинил Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала с «ЛГБТ-танцем» родители школьников пришли подписать заявление в поддержку директора и завуча. По данным URA.RU, муниципальные чиновники еще не озвучивали свою позицию коллегам из области по данной теме.