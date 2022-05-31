В ЯНАО подготовили кадры для женской футбольной лиги

Воспитанницы женской сборной по мини-футболу демонстрируют высокие спортивные показатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Троих спортсменок, участниц сборной ЯНАО по мини-футболу пригласили в Уральскую футбольную академию в этом году. О подготовке кадров для женской футбольной лиги России сообщается на официальной странице партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«Только за последний год троих воспитанниц Романа Городнова (тренера женской сборной по мини-футболу — прим. URA.RU) пригласили в Екатеринбург, в Уральскую футбольную Академию. Готовим кадры для женской футбольной Лиги России!» — написала секретарь Ноябрьского отделения партии «Единая Россия» Надежда Гудкова.

Тренер команды обращался к Надежде Гудковой за помощью в финансировании поездки команды на соревнования в Адлере. Помощь была оказана, и по итогу соревнований ямальские спортсмены заняли первое место.

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