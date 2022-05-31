31 мая 2022

В ЯНАО подготовили кадры для женской футбольной лиги

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Воспитанницы женской сборной по мини-футболу демонстрируют высокие спортивные показатели Фото:

Троих спортсменок, участниц сборной ЯНАО по мини-футболу пригласили в Уральскую футбольную академию в этом году. О подготовке кадров для женской футбольной лиги России сообщается на официальной странице партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«Только за последний год троих воспитанниц Романа Городнова (тренера женской сборной по мини-футболу — прим. URA.RU) пригласили в Екатеринбург, в Уральскую футбольную Академию. Готовим кадры для женской футбольной Лиги России!» — написала секретарь Ноябрьского отделения партии «Единая Россия» Надежда Гудкова.

Тренер команды обращался к Надежде Гудковой за помощью в финансировании поездки команды на соревнования в Адлере. Помощь была оказана, и по итогу соревнований ямальские спортсмены заняли первое место.

Ранее URA.RU рассказало о помощи особенной девочке из Салехарда. Депутаты от партии «Единая Россия» подарили Милене устройство для общения — айтрекер.

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Троих спортсменок, участниц сборной ЯНАО по мини-футболу пригласили в Уральскую футбольную академию в этом году. О подготовке кадров для женской футбольной лиги России сообщается на официальной странице партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте». «Только за последний год троих воспитанниц Романа Городнова (тренера женской сборной по мини-футболу — прим. URA.RU) пригласили в Екатеринбург, в Уральскую футбольную Академию. Готовим кадры для женской футбольной Лиги России!» — написала секретарь Ноябрьского отделения партии «Единая Россия» Надежда Гудкова. Тренер команды обращался к Надежде Гудковой за помощью в финансировании поездки команды на соревнования в Адлере. Помощь была оказана, и по итогу соревнований ямальские спортсмены заняли первое место. Ранее URA.RU рассказало о помощи особенной девочке из Салехарда. Депутаты от партии «Единая Россия» подарили Милене устройство для общения — айтрекер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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