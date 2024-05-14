Блинкен: США готовятся ввести Украину в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Блинкен высказался о присоединении Украины к НАТО Фото:

США постепенно приближают Украины к НАТО и скоро введут ее в Североатлантический альянс. Об этом заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в [альянс]», — сказал Блинкен. Он подчеркнул, что США активно работают над укреплением взаимодействия Украины с НАТО.

Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в альянс. Но только тогда, когда страна будет отвечать критериям членства.

Ранее на Украине заявили, что их страна должна стать членом НАТО и попросили зарезервировать место в альянсе, пока не завершится конфликт в стране. Однако заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина не получит приглашение вступить в НАТО в ближайшее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США постепенно приближают Украины к НАТО и скоро введут ее в Североатлантический альянс. Об этом заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в [альянс]», — сказал Блинкен. Он подчеркнул, что США активно работают над укреплением взаимодействия Украины с НАТО. Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в альянс. Но только тогда, когда страна будет отвечать критериям членства. Ранее на Украине заявили, что их страна должна стать членом НАТО и попросили зарезервировать место в альянсе, пока не завершится конфликт в стране. Однако заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина не получит приглашение вступить в НАТО в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...