Блинкен: США готовятся ввести Украину в НАТО

14 мая 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Блинкен высказался о присоединении Украины к НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины США постепенно приближают Украины к НАТО и скоро введут ее в Североатлантический альянс. Об этом заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в [альянс]», — сказал Блинкен. Он подчеркнул, что США активно работают над укреплением взаимодействия Украины с НАТО. Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в альянс. Но только тогда, когда страна будет отвечать критериям членства. Ранее на Украине заявили, что их страна должна стать членом НАТО и попросили зарезервировать место в альянсе, пока не завершится конфликт в стране. Однако заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина не получит приглашение вступить в НАТО в ближайшее время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США постепенно приближают Украины к НАТО и скоро введут ее в Североатлантический альянс. Об этом заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в [альянс]», — сказал Блинкен. Он подчеркнул, что США активно работают над укреплением взаимодействия Украины с НАТО. Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в альянс. Но только тогда, когда страна будет отвечать критериям членства. Ранее на Украине заявили, что их страна должна стать членом НАТО и попросили зарезервировать место в альянсе, пока не завершится конфликт в стране. Однако заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина не получит приглашение вступить в НАТО в ближайшее время.