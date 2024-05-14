Блинкен: США готовятся ввести Украину в НАТО

США постепенно приближают Украины к НАТО и скоро введут ее в Североатлантический альянс. Об этом заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в [альянс]», — сказал Блинкен. Он подчеркнул, что США активно работают над укреплением взаимодействия Украины с НАТО.
Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в альянс. Но только тогда, когда страна будет отвечать критериям членства.
Ранее на Украине заявили, что их страна должна стать членом НАТО и попросили зарезервировать место в альянсе, пока не завершится конфликт в стране. Однако заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина не получит приглашение вступить в НАТО в ближайшее время.
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