МВД готовит реформу в миграционной сфере после теракта в «Крокусе»

14 мая 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Из-за мигрантов, которые устроили теракт в «Крокусе», будет проведена миграционная реформа Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В МВД готовится реформа, которая упорядочит и узаконит пребывание мигрантов в России. Реформа будет проведена после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Владимир Булавин. «Наше стремление — упорядочить, узаконить пребывание [мигрантов], вывести как можно больше из тени эту категорию граждан и осуществлять более жесткий за ними контроль. В рамках этой реформы, которая сейчас нами разрабатывается, мы постараемся это сделать», — заявил Булавин на заседании Совфеда. Прямая трансляция идет на сайте Совета Федерации. Также председатель комитета Совфеда отметил, что нельзя допустить в стране необоснованного применения силовых мер к мигрантам и развития ксенофобии. По его словам, именно этого ожидают стратегические противники России, но страна не допустит подобного исхода. Ранее в пресс-службе Российского Красного Креста сообщили, что для пострадавших в теракте в «Крокусе» будет создана программа поддержки до 2026 года. Сроки могут быть скорректированы и зависят от суммы собранных средств и потребностей людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В МВД готовится реформа, которая упорядочит и узаконит пребывание мигрантов в России. Реформа будет проведена после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Владимир Булавин. «Наше стремление — упорядочить, узаконить пребывание [мигрантов], вывести как можно больше из тени эту категорию граждан и осуществлять более жесткий за ними контроль. В рамках этой реформы, которая сейчас нами разрабатывается, мы постараемся это сделать», — заявил Булавин на заседании Совфеда. Прямая трансляция идет на сайте Совета Федерации. Также председатель комитета Совфеда отметил, что нельзя допустить в стране необоснованного применения силовых мер к мигрантам и развития ксенофобии. По его словам, именно этого ожидают стратегические противники России, но страна не допустит подобного исхода. Ранее в пресс-службе Российского Красного Креста сообщили, что для пострадавших в теракте в «Крокусе» будет создана программа поддержки до 2026 года. Сроки могут быть скорректированы и зависят от суммы собранных средств и потребностей людей.