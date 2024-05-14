МВД готовит реформу в миграционной сфере после теракта в «Крокусе»

В МВД готовится реформа, которая упорядочит и узаконит пребывание мигрантов в России. Реформа будет проведена после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Владимир Булавин.
«Наше стремление — упорядочить, узаконить пребывание [мигрантов], вывести как можно больше из тени эту категорию граждан и осуществлять более жесткий за ними контроль. В рамках этой реформы, которая сейчас нами разрабатывается, мы постараемся это сделать», — заявил Булавин на заседании Совфеда. Прямая трансляция идет на
Также председатель комитета Совфеда отметил, что нельзя допустить в стране необоснованного применения силовых мер к мигрантам и развития ксенофобии. По его словам, именно этого ожидают стратегические противники России, но страна не допустит подобного исхода.
Ранее в пресс-службе Российского Красного Креста сообщили, что для пострадавших в теракте в «Крокусе» будет создана программа поддержки до 2026 года. Сроки могут быть скорректированы и зависят от суммы собранных средств и потребностей людей.
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