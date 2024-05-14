Глава Минобороны Британии: Лондон разрешил Украине бить по Крыму

14 мая 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Шаппс заявил, что Лондон всегда будет разрешать Киеву пользоваться своим оружием Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street Лондон одобрил атаки Украины по Крыму. Подобное разрешение Великобритания дала Киеву в связи с тем, что считает полуостров частью украинской территории. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Грант Шаппс. «Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», — заявил Шаппс. Его слова передает Eastern Daily Press . Кроме того, Шаппс сообщил, что Лондон разрешил использовать свое оружие Украине и другим странам на неограниченное количество времени. Однако страны могут его использовать «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лондон одобрил атаки Украины по Крыму. Подобное разрешение Великобритания дала Киеву в связи с тем, что считает полуостров частью украинской территории. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Грант Шаппс. «Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», — заявил Шаппс. Его слова передает Eastern Daily Press. Кроме того, Шаппс сообщил, что Лондон разрешил использовать свое оружие Украине и другим странам на неограниченное количество времени. Однако страны могут его использовать «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».