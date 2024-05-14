Глава Минобороны Британии: Лондон разрешил Украине бить по Крыму

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Грант Шэппс (Шаппс). stock,  stock, Шэппс Грант, Шаппс Грант
Шаппс заявил, что Лондон всегда будет разрешать Киеву пользоваться своим оружием Фото:

Лондон одобрил атаки Украины по Крыму. Подобное разрешение Великобритания дала Киеву в связи с тем, что считает полуостров частью украинской территории. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Грант Шаппс.

«Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», — заявил Шаппс. Его слова передает Eastern Daily Press.

Кроме того, Шаппс сообщил, что Лондон разрешил использовать свое оружие Украине и другим странам на неограниченное количество времени. Однако страны могут его использовать «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

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Лондон одобрил атаки Украины по Крыму. Подобное разрешение Великобритания дала Киеву в связи с тем, что считает полуостров частью украинской территории. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Грант Шаппс. «Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», — заявил Шаппс. Его слова передает Eastern Daily Press. Кроме того, Шаппс сообщил, что Лондон разрешил использовать свое оружие Украине и другим странам на неограниченное количество времени. Однако страны могут его использовать «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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