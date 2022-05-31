31 мая 2022
30 мая 2022

Власти ХМАО раздают по 600 тысяч рублей семьям с детьми. Как их получить

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием заявок от семей продлили до 1 августа Фото:

Власти ХМАО продлили прием заявок от семей с детьми для получения выплат 600 тысяч рублей до 1 августа. На эти деньги жители могут погасить ипотеку. Об этом говорится на официальном сайте правительства Югры.

«Срок принятия заявлений и документов на предоставление социальной выплаты в размере 600 тысяч рублей в счет погашения ипотечных кредитов и жилищных займов продлен до 1 августа 2022 года. Подать заявления теперь могут не только семьи с двумя детьми, но и семьи, имеющие более двух детей, либо единственный родитель с одним ребенком», — сказано в сообщении.

Получить компенсацию могут граждане России, чьи дети родились в Югре после 1 января 2018 года. При этом один из супругов должен жить в ХМАО не менее 15 лет, а ипотечное жилье — единственное в собственности семьи за последние пять лет. «Имеют ипотечный кредит на приобретение жилого помещения в автономном округе на первичном рынке», — сказано в документе.

В выплате откажут, если раньше семья уже получала господдержку на улучшение жилищных условий. Исключения: компенсация части процентной ставки, использование маткапитала, а также другие меры поддержки, которые человек получил в несовершеннолетнем возрасте. Прием заявлений проводят органы местного самоуправления по месту жительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поменяли правила выплаты детских пособий. Власти расширили список семей, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку для детей в возрасте от восьми до 17 лет.

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Власти ХМАО продлили прием заявок от семей с детьми для получения выплат 600 тысяч рублей до 1 августа. На эти деньги жители могут погасить ипотеку. Об этом говорится на официальном сайте правительства Югры. «Срок принятия заявлений и документов на предоставление социальной выплаты в размере 600 тысяч рублей в счет погашения ипотечных кредитов и жилищных займов продлен до 1 августа 2022 года. Подать заявления теперь могут не только семьи с двумя детьми, но и семьи, имеющие более двух детей, либо единственный родитель с одним ребенком», — сказано в сообщении. Получить компенсацию могут граждане России, чьи дети родились в Югре после 1 января 2018 года. При этом один из супругов должен жить в ХМАО не менее 15 лет, а ипотечное жилье — единственное в собственности семьи за последние пять лет. «Имеют ипотечный кредит на приобретение жилого помещения в автономном округе на первичном рынке», — сказано в документе. В выплате откажут, если раньше семья уже получала господдержку на улучшение жилищных условий. Исключения: компенсация части процентной ставки, использование маткапитала, а также другие меры поддержки, которые человек получил в несовершеннолетнем возрасте. Прием заявлений проводят органы местного самоуправления по месту жительства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поменяли правила выплаты детских пособий. Власти расширили список семей, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку для детей в возрасте от восьми до 17 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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