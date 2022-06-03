Мэрию Екатеринбурга обвинили в сексизме из-за детской площадки

03 июня 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

В мэрии информацию опровергли, заявив, что граждане не так поняли цитату Фото: Размик Закарян © URA.RU Пользователи в сети сочли фразу пресс-службы администрации Екатеринбурга сексистской. Дело в том, что горадминистрация анонсировала открытие спортплощадки в одном из городских детдомов, решение о строительстве которой принято из-за того, что там живут, в основном, юноши. «В Екатеринбурге установили спортплощадку из-за обилия мальчиков. Так мэрия города объяснила выбор места для корта в Малоистокском детдоме. Жители сочли подход сексистским и призвали не обделять девочек спортивными снарядами», — ссылается на общение с горожанами telegram-канал «Подъем». В пресс-службе горадминистрации пояснили, что выбор пал не из-за каких-то сексистских предпочтений, а цитата просто неверно понята екатеринбуржцами. «Площадка для всех. Там будет спортивный корт и спортивная площадка, все смогут на ней заниматься. Этот детский корт на всех рассчитан. Видимо, люди неправильно прочитали», — констатирует представитель мэрии. Фото: скриншот поста мэрии Екатеринбурга в Telegram Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Пользователи в сети сочли фразу пресс-службы администрации Екатеринбурга сексистской. Дело в том, что горадминистрация анонсировала открытие спортплощадки в одном из городских детдомов, решение о строительстве которой принято из-за того, что там живут, в основном, юноши. «В Екатеринбурге установили спортплощадку из-за обилия мальчиков. Так мэрия города объяснила выбор места для корта в Малоистокском детдоме. Жители сочли подход сексистским и призвали не обделять девочек спортивными снарядами», — ссылается на общение с горожанами telegram-канал «Подъем». В пресс-службе горадминистрации пояснили, что выбор пал не из-за каких-то сексистских предпочтений, а цитата просто неверно понята екатеринбуржцами. «Площадка для всех. Там будет спортивный корт и спортивная площадка, все смогут на ней заниматься. Этот детский корт на всех рассчитан. Видимо, люди неправильно прочитали», — констатирует представитель мэрии.