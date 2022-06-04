Сенатор Цеков: какие регионы Украины могут оказаться в составе РФ

Херсонский, Запорожский, Харьковский, Одесский и Николаевский регионы являются исконно русскими, сказал Сергей Цеков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Помимо Херсонской и Запорожской областей, в составе России могут оказаться Харьковская, Одесская и Николаевская области. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«Посмотрим, как будет развиваться спецоперация. Я не считаю, что только та часть Харьковской области, которая сейчас находится под контролем российской армии должна и остаться под нашим контролем в будущем. По максимуму — это Харьковская область в целом. Потом Николаев и Одесса. Я думаю, это дело будущего», — сказал Сергей Цеков.

По словам сенатора, это будет не присоединение, а воссоединение исторических регионов с Россией. «Правильнее говорить не присоединение, а воссоединение. Эти территории исконно русские. Они завоевывались, осваивались нашими предками, гражданами Российской империи. Города основывали наши предки», — подчеркнул собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с URA.RU дал оценку, что ВСУ потеряли половину военных на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей.

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