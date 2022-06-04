В ХМАО мужчину похитили, но потом вернули обратно

05 июня 2022 в 08:11 Размер текста - 17 +

Мужчину в Нижневартовске избили и похитили Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нижневартовске трое мужчин избили и затолкали на заднее сидение автомобиля молодого человека, однако через некоторое время вернули обратно. Информация об этом появилась в одном из городских сообществ VK. «Около 23:00 трое мужчин несколько раз ударили молодого человека, после этого затолкали на заднее сидение легкового автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Однако, через некоторое время похищенного вернули», — видно по видеозаписи, выложенной в одной из групп VK. По словам пресс-секретаря секретарь УМВД по ХМАО Ольги Абмайкиной, потерпевший не стал обращаться с заявление в полицию. Однако, дело все равно попало в сферу внимания полицейских. «В данный момент сотрудниками полиции инициирована проверка. Личности, запечатленные на видео, устанавливаются», — пояснила корреспонденту URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 30-летнего следователя из Сургута Ивана Пирожкова будут судить за неоднократное похищение человека. По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником местного отдела полиции, пытался повлиять на расследование дела о злоупотреблении им полномочиями. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске трое мужчин избили и затолкали на заднее сидение автомобиля молодого человека, однако через некоторое время вернули обратно. Информация об этом появилась в одном из городских сообществ VK. «Около 23:00 трое мужчин несколько раз ударили молодого человека, после этого затолкали на заднее сидение легкового автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Однако, через некоторое время похищенного вернули», — видно по видеозаписи, выложенной в одной из групп VK. По словам пресс-секретаря секретарь УМВД по ХМАО Ольги Абмайкиной, потерпевший не стал обращаться с заявление в полицию. Однако, дело все равно попало в сферу внимания полицейских. «В данный момент сотрудниками полиции инициирована проверка. Личности, запечатленные на видео, устанавливаются», — пояснила корреспонденту URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 30-летнего следователя из Сургута Ивана Пирожкова будут судить за неоднократное похищение человека. По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником местного отдела полиции, пытался повлиять на расследование дела о злоупотреблении им полномочиями.