05 июня 2022
04 июня 2022

Молодоженам в ЯНАО предложили вступать в брак в мэрии или сквере

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, загс, закон, развод, свадьба, документы, герб россии, регистрация брака
Молодожены могут выбрать место, где хотят зарегистрировать брак Фото:

Молодоженам из Лабытнанги (ЯНАО) власти предлагают зарегистрировать брак в администрации, гостинице «Семь лиственниц» или в парке на выбор. Как сообщает пресс-служба мэрии, выездную регистрацию осуществляют из-за ремонта, который проходит в здании ЗАГСа.

«В конце минувшей недели в администрации Лабытнанги состоялись три торжественных церемонии бракосочетания. Новая локация для проведения церемоний временная. В ЗАГСе идет ремонт. На время ремонтов, помимо администрации, молодоженам предлагают зарегистрировать брак в здании гостиницы „Семь лиственниц“, фойе ГДК „30 лет Победы“. Можно организовать выездную регистрацию на территории парка или скверов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские молодожены поженились у подножья горы Рай-Из. Департамент молодежной политики ЯНАО и ЗАГС запустили проект по регистрации брака ямальцев в необычных местах.

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Молодоженам из Лабытнанги (ЯНАО) власти предлагают зарегистрировать брак в администрации, гостинице «Семь лиственниц» или в парке на выбор. Как сообщает пресс-служба мэрии, выездную регистрацию осуществляют из-за ремонта, который проходит в здании ЗАГСа. «В конце минувшей недели в администрации Лабытнанги состоялись три торжественных церемонии бракосочетания. Новая локация для проведения церемоний временная. В ЗАГСе идет ремонт. На время ремонтов, помимо администрации, молодоженам предлагают зарегистрировать брак в здании гостиницы „Семь лиственниц“, фойе ГДК „30 лет Победы“. Можно организовать выездную регистрацию на территории парка или скверов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что ямальские молодожены поженились у подножья горы Рай-Из. Департамент молодежной политики ЯНАО и ЗАГС запустили проект по регистрации брака ямальцев в необычных местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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