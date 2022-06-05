Молодоженам в ЯНАО предложили вступать в брак в мэрии или сквере

Молодожены могут выбрать место, где хотят зарегистрировать брак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодоженам из Лабытнанги (ЯНАО) власти предлагают зарегистрировать брак в администрации, гостинице «Семь лиственниц» или в парке на выбор. Как сообщает пресс-служба мэрии, выездную регистрацию осуществляют из-за ремонта, который проходит в здании ЗАГСа.

«В конце минувшей недели в администрации Лабытнанги состоялись три торжественных церемонии бракосочетания. Новая локация для проведения церемоний временная. В ЗАГСе идет ремонт. На время ремонтов, помимо администрации, молодоженам предлагают зарегистрировать брак в здании гостиницы „Семь лиственниц“, фойе ГДК „30 лет Победы“. Можно организовать выездную регистрацию на территории парка или скверов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские молодожены поженились у подножья горы Рай-Из. Департамент молодежной политики ЯНАО и ЗАГС запустили проект по регистрации брака ямальцев в необычных местах.