Жители ЯНАО пойдут в горы, чтобы жениться

9 апреля у подножья горы Рай-Из поженятся ямальцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В субботу для ямальских пар сотрудники ЗАГСа проведут церемонию бракосочетания на горе Рай-Из. Об этом URA.RU в службе ЗАГСа ЯНАО.

«В рамках проекта „Движение вверх“, мы предложили парам воспользоваться уникальной возможностью и зарегистрировать свой брак у подножья горы Рай-Из. Три пары выразили желание», — сообщили в ведомстве. Окружной департамент туризма также подготовил молодоженам сюрприз, о котором те узнают уже во время бракосочетания.

Таким образом ЗАГС совместно с департаментом молодежной политики и туризма решил запустить проект по регистрации брака ямальцев в необычных местах. В планах у ведомства провести церемонии в Салехарде у стелы «66 параллель», в гостинице «Юрибей» и в парке «Юбилейный» в Лабытнанги. Все церемонии для молодоженов являются бесплатными, оплатить придется только госпошлину за регистрацию брака в размере 350 рублей.

Как сообщается на сайте «Движения вверх», восхождение на гору Рай-Из происходит ежегодно и не требует специальной подготовки — могут участвовать все, кто достиг 14-летнего возраста и не имеет противопоказаний. Маршрут составляет восемь километров с восхождением на высоту 868 метров. Стоимость мероприятия на одного человека составляет 4 500 рублей.