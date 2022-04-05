05 апреля 2022

Жители ЯНАО пойдут в горы, чтобы жениться

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9 апреля у подножья горы Рай-Из поженятся ямальцы Фото:

В субботу для ямальских пар сотрудники ЗАГСа проведут церемонию бракосочетания на горе Рай-Из. Об этом URA.RU в службе ЗАГСа ЯНАО.

«В рамках проекта „Движение вверх“, мы предложили парам воспользоваться уникальной возможностью и зарегистрировать свой брак у подножья горы Рай-Из. Три пары выразили желание», — сообщили в ведомстве. Окружной департамент туризма также подготовил молодоженам сюрприз, о котором те узнают уже во время бракосочетания.

Таким образом ЗАГС совместно с департаментом молодежной политики и туризма решил запустить проект по регистрации брака ямальцев в необычных местах. В планах у ведомства провести церемонии в Салехарде у стелы «66 параллель», в гостинице «Юрибей» и в парке «Юбилейный» в Лабытнанги. Все церемонии для молодоженов являются бесплатными, оплатить придется только госпошлину за регистрацию брака в размере 350 рублей.

Как сообщается на сайте «Движения вверх», восхождение на гору Рай-Из происходит ежегодно и не требует специальной подготовки — могут участвовать все, кто достиг 14-летнего возраста и не имеет противопоказаний. Маршрут составляет восемь километров с восхождением на высоту 868 метров. Стоимость мероприятия на одного человека составляет 4 500 рублей.

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В субботу для ямальских пар сотрудники ЗАГСа проведут церемонию бракосочетания на горе Рай-Из. Об этом URA.RU в службе ЗАГСа ЯНАО. «В рамках проекта „Движение вверх“, мы предложили парам воспользоваться уникальной возможностью и зарегистрировать свой брак у подножья горы Рай-Из. Три пары выразили желание», — сообщили в ведомстве. Окружной департамент туризма также подготовил молодоженам сюрприз, о котором те узнают уже во время бракосочетания. Таким образом ЗАГС совместно с департаментом молодежной политики и туризма решил запустить проект по регистрации брака ямальцев в необычных местах. В планах у ведомства провести церемонии в Салехарде у стелы «66 параллель», в гостинице «Юрибей» и в парке «Юбилейный» в Лабытнанги. Все церемонии для молодоженов являются бесплатными, оплатить придется только госпошлину за регистрацию брака в размере 350 рублей. Как сообщается на сайте «Движения вверх», восхождение на гору Рай-Из происходит ежегодно и не требует специальной подготовки — могут участвовать все, кто достиг 14-летнего возраста и не имеет противопоказаний. Маршрут составляет восемь километров с восхождением на высоту 868 метров. Стоимость мероприятия на одного человека составляет 4 500 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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