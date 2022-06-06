Свердловский мэр удалил провокационный пост про Соловьева. Скрин, видео

07 июня 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Соловьев ответил мэру Первоуральска Игорю Кабцу на такой же пост во «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Мэр Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов удалил со своей страницы картинку, на которой губернатор региона Евгений Куйвашев отрубает голову Соловьеву. Об этом URA.RU рассказал читатель. Ранее телеведущий Владимир Соловьев наехал на мэра Первоуральска Игоря Кабца за аналогичную публикацию. «Шах и мат от губернатора», — подписал фотографию Билалов. Публикация была выложена первого июня 2022 года, на момент публикации она отсутствует на странице главы города. «Я должен поступать, как мэрия города Екатеринбурга, и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить? Или это напрямую призыв к тому, чтобы меня убили? Вот ты когда вот это делаешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику, какую еще задачу ты преследуешь?» — отреагировал Соловьев на публикацию первоуральского мэра в прямом эфире программы «Соловьев Live». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Билалову. На момент публикации ответа не поступило. Конфликт Соловьева с Екатеринбургом и его жителями продолжает разгораться с 27 апреля. Тогда журналист в прямом эфире с участием уральского полпреда Владимира Якушева назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «И тут ты так радостно вылезаешь со своим мечом. Чисто из соображений безопасности, вот ты считаешь, что после этого должны люди отработать?» — возмутился Соловьев, увидев публикацию Кабца. Скрин, сделанный второго июня Скрин: читатель URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мэр Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов удалил со своей страницы картинку, на которой губернатор региона Евгений Куйвашев отрубает голову Соловьеву. Об этом URA.RU рассказал читатель. Ранее телеведущий Владимир Соловьев наехал на мэра Первоуральска Игоря Кабца за аналогичную публикацию. «Шах и мат от губернатора», — подписал фотографию Билалов. Публикация была выложена первого июня 2022 года, на момент публикации она отсутствует на странице главы города. «Я должен поступать, как мэрия города Екатеринбурга, и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить? Или это напрямую призыв к тому, чтобы меня убили? Вот ты когда вот это делаешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику, какую еще задачу ты преследуешь?» — отреагировал Соловьев на публикацию первоуральского мэра в прямом эфире программы «Соловьев Live». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Билалову. На момент публикации ответа не поступило. Конфликт Соловьева с Екатеринбургом и его жителями продолжает разгораться с 27 апреля. Тогда журналист в прямом эфире с участием уральского полпреда Владимира Якушева назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «И тут ты так радостно вылезаешь со своим мечом. Чисто из соображений безопасности, вот ты считаешь, что после этого должны люди отработать?» — возмутился Соловьев, увидев публикацию Кабца.