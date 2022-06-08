08 июня 2022
07 июня 2022

В ЯНАО педофил совратил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, материнство, девочка, ребенок
Виновному ограничили свободу на 2 года и 6 месяцев Фото:

В поселке Надымского района ЯНАО 67-летний мужчина совратил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте окружного следственного комитета.

«В Надыме местный житель признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.

По информации следственного комитета, 18 мая 2021 года 67-летний житель одного из поселков Надымского района пригласил к себе в квартиру соседских детей, которые играли во дворе. Одна из девочек пошла вместе с мужчиной и он совершил в отношении нее развратные действия. Девочка рассказала о произошедшем своим родителям, и они обратились в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Владимира через интернет развращал несовершеннолетнюю жительницу ЯНАО. Мужчина стал инициатором переписки интимного характера.

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В поселке Надымского района ЯНАО 67-летний мужчина совратил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте окружного следственного комитета. «В Надыме местный житель признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении. По информации следственного комитета, 18 мая 2021 года 67-летний житель одного из поселков Надымского района пригласил к себе в квартиру соседских детей, которые играли во дворе. Одна из девочек пошла вместе с мужчиной и он совершил в отношении нее развратные действия. Девочка рассказала о произошедшем своим родителям, и они обратились в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало, что житель Владимира через интернет развращал несовершеннолетнюю жительницу ЯНАО. Мужчина стал инициатором переписки интимного характера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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