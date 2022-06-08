В Сургуте на Крестный ход перекроют центральную улицу города. Схема

09 июня 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Крестный ход начнется от собора Преображения Господня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте во время Крестного хода перекроют одну из самых оживленных улиц города. Движение по улице Мира остановят 12 июня с 10 до 12 часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с празднованием Дня Святой Троицы по улицам Сургута по двум маршрутам пройдет Крестный ход: от собора Преображения Господня и от храма в честь Святого Георгия Победоносца к единому месту сбора — Троицкому собору», — сообщили в администрации Сургута. Также движение перекроют по улице Мелик-Карамова от поворота на Федорова и до Геологической. На самой же Геологической нельзя будет проехать по участку от Мелик-Карамова до Иосифа Каролинского. Практически полностью перекроют Пролетарский проспект. Запрещено будет ездить и по проспекту Мира от улицы 30 лет Победы до бульвара Писателей. Кроме этого, не доступным для автотранспорта станет участок улицы Университетская от проспекта Пролетарского до Маяковского. Ограничат проезд и на площадь СурГУ. Ранее URA.RU сообщало, что В Сургуте на день города перекроют движение. Коснется это в основном Югорского тракта от улицы Энергетиков до Геологической. Фото: URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте во время Крестного хода перекроют одну из самых оживленных улиц города. Движение по улице Мира остановят 12 июня с 10 до 12 часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с празднованием Дня Святой Троицы по улицам Сургута по двум маршрутам пройдет Крестный ход: от собора Преображения Господня и от храма в честь Святого Георгия Победоносца к единому месту сбора — Троицкому собору», — сообщили в администрации Сургута. Также движение перекроют по улице Мелик-Карамова от поворота на Федорова и до Геологической. На самой же Геологической нельзя будет проехать по участку от Мелик-Карамова до Иосифа Каролинского. Практически полностью перекроют Пролетарский проспект. Запрещено будет ездить и по проспекту Мира от улицы 30 лет Победы до бульвара Писателей. Кроме этого, не доступным для автотранспорта станет участок улицы Университетская от проспекта Пролетарского до Маяковского. Ограничат проезд и на площадь СурГУ. Ранее URA.RU сообщало, что В Сургуте на день города перекроют движение. Коснется это в основном Югорского тракта от улицы Энергетиков до Геологической.