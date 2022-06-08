08 июня 2022

В Сургуте на Крестный ход перекроют центральную улицу города. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крестный ход к месту строительства Троицкого собора в праздник Святой Троицы. Сургут, крестный ход, храм преображения господня, хоругвь
Крестный ход начнется от собора Преображения Господня Фото:

В Сургуте во время Крестного хода перекроют одну из самых оживленных улиц города. Движение по улице Мира остановят 12 июня с 10 до 12 часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с празднованием Дня Святой Троицы по улицам Сургута по двум маршрутам пройдет Крестный ход: от собора Преображения Господня и от храма в честь Святого Георгия Победоносца к единому месту сбора — Троицкому собору», — сообщили в администрации Сургута.

Также движение перекроют по улице Мелик-Карамова от поворота на Федорова и до Геологической. На самой же Геологической нельзя будет проехать по участку от Мелик-Карамова до Иосифа Каролинского. Практически полностью перекроют Пролетарский проспект. Запрещено будет ездить и по проспекту Мира от улицы 30 лет Победы до бульвара Писателей. Кроме этого, не доступным для автотранспорта станет участок улицы Университетская от проспекта Пролетарского до Маяковского. Ограничат проезд и на площадь СурГУ.

Ранее URA.RU сообщало, что В Сургуте на день города перекроют движение. Коснется это в основном Югорского тракта от улицы Энергетиков до Геологической.

Фото:

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Сургуте во время Крестного хода перекроют одну из самых оживленных улиц города. Движение по улице Мира остановят 12 июня с 10 до 12 часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с празднованием Дня Святой Троицы по улицам Сургута по двум маршрутам пройдет Крестный ход: от собора Преображения Господня и от храма в честь Святого Георгия Победоносца к единому месту сбора — Троицкому собору», — сообщили в администрации Сургута. Также движение перекроют по улице Мелик-Карамова от поворота на Федорова и до Геологической. На самой же Геологической нельзя будет проехать по участку от Мелик-Карамова до Иосифа Каролинского. Практически полностью перекроют Пролетарский проспект. Запрещено будет ездить и по проспекту Мира от улицы 30 лет Победы до бульвара Писателей. Кроме этого, не доступным для автотранспорта станет участок улицы Университетская от проспекта Пролетарского до Маяковского. Ограничат проезд и на площадь СурГУ. Ранее URA.RU сообщало, что В Сургуте на день города перекроют движение. Коснется это в основном Югорского тракта от улицы Энергетиков до Геологической.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...