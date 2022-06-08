В Сургуте во время празднования Дня России и Дня города частично перекроют движение в городе. Список участков, закрытых для проезда, администрация опубликовала на официальной странице «ВКонтакте».
«В Сургуте перекроют движение 11 и 12 июня с четырех до семи вечера. На празднование Дня России и Дня города частично ограничат движение по нескольким улицам», — сообщает администрация города.
В первую очередь будет перекрываться Югорский тракт от улицы Энергетиков до Геологической. Второй участок расположен на улице Геологической от Мелик-Карамова до Югорского тракта. Также нельзя будет проехать по улице Речной. С перекрытых участков жители смогут наблюдать за полетами пилотажной группы «Русские Витязи».
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске грядет массовое перекрытие дорог. Во время фестиваля «Самотлорские ночи» с 10 по 12 июня перекроют часть дорог в городе.
В Сургуте во время празднования Дня России и Дня города частично перекроют движение в городе. Список участков, закрытых для проезда, администрация опубликовала на официальной странице «ВКонтакте». «В Сургуте перекроют движение 11 и 12 июня с четырех до семи вечера. На празднование Дня России и Дня города частично ограничат движение по нескольким улицам», — сообщает администрация города. В первую очередь будет перекрываться Югорский тракт от улицы Энергетиков до Геологической. Второй участок расположен на улице Геологической от Мелик-Карамова до Югорского тракта. Также нельзя будет проехать по улице Речной. С перекрытых участков жители смогут наблюдать за полетами пилотажной группы «Русские Витязи». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске грядет массовое перекрытие дорог. Во время фестиваля «Самотлорские ночи» с 10 по 12 июня перекроют часть дорог в городе.