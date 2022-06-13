Владелец турбазы на Тургояке заявил о попытках отобрать бизнес

Владелец бизнеса должен получить положительное заключение на проект использования лесного участка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области база отдыха на курортном озере Тургояк ООО «Жемчужинка» работает в обычном режиме, но подвергается нападкам, как при рейдерском захвате. Об этом URA.RU сообщил владелец бизнеса Виктор Толкунов.

«Появившаяся информация о расторжении договора аренды с ООО „Жемчужинка“ и закрытии базы отдыха является недостоверной. Мы работаем, но кто-то пытается навредить моему бизнесу. Пока я не смог установить, кто за этим стоит, но это похоже на рейдерский захват», — сообщил URA.RU Толкунов.

Ранее появились документы, в которых департамент лесного хозяйства по УрФО заявил о выявленных экологических нарушения в «Жемчужинке». В документе говорится, что проект освоения лесного участка от 28 декабря 2010 г. № 601 ООО «Жемчужинка» для осуществления рекреационной деятельности отменен. Исполняющий обязанности начальника ГУ «Управление лесами Челябинской области» Валерий Нигматуллин сообщил URA.RU, что разработка проекта освоения лесов — это обязанность арендатора лесного хозяйства. При устранении выявленных департаментом замечаний проект может получить положительное заключение государственной экспертизы.

«В настоящее время арендатору предложено добровольно устранить выявленные замечания. При несоблюдении арендатором норм действующего законодательства в добровольном порядке Главное управление лесами будет вынуждено обратиться в суд», — сообщил URA.RU Нигматуллин.

По словам владельца бизнеса, речь идет о нарушениях, которые он уже устранил. Толкунов отметил, что он приступил к разработке нового проекта освоения участка, но кто-то пытается инициировать необоснованные проверки в «Жемчужинке». База на берегу озера Тургояк позиционирует себя как место для отдыха повышенной комфортности. Отдыхающим предоставляется проживание в коттеджах с панорамными окнами, с баней и мангальными зонами.

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