С собственником курорта власти расторгли договор аренды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на базе отдыха «Жемчужинка», которая находится на берегу озера Тургояк, выявлены многочисленные нарушения. С владельцем бизнеса расторгнут контракт на долгосрочную аренду участка, что означает закрытие курорта. Документы департамента лесного хозяйства по УрФО имеются в распоряжении URA.RU.

Согласно сервису СБИС, курорт ООО «Жемчужинка» принадлежит миасскому предпринимателю Виктору Толкунову. База на берегу реликтового озера Тургояк позиционирует себя как отдых повышенной комфортности.

«„Жемчужинка“ — это уютные коттеджи на берегу озера Тургояк. Бани с панорамными окнами и мангальные зоны. Дома оснащены всем необходимым для комфортного проживания от 12 гостей. Дом с баней на 12-14 гостей в выходные стоит 24 тыс. рублей в сутки», — говорится в объявлении курорта в социальных сетях.

Согласно документам департамента лесного хозяйства по УрФО, лесные участки у озера для осуществления рекреационной деятельности были переданы ООО «Жемчужинка» в аренду по договору от 28 декабря 2010 года при участии ГУ «Управления лесами ЧО». Данный проект предусматривал освоения лесов в выделах 13-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го кварталов 43-го Тургоякского участкового лесничества Миасского лесничества.

В 2021 году в адрес «Жемчужинки» стали поступать жалобы на нарушение законодательства. Департамент провел внеплановую проверку. Она показала, что на лесном участке размещены объекты, не предусмотренные лесным законодательством, в том числе локальные очистные установки (14 шт.), трубный колодец, трубопровод водоотведения, трубопровод водоснабжения и линия электропередачи. Собственник получил предписание устранить нарушения.

«Приказом от 27 декабря 2021 г. № 864 „Об отмене приказа Главного управления лесами Челябинской области“ отменен ранее изданный приказ от 28 декабря 2020 г. № 854 „Об утверждении заключения экспертной комиссии“ по государственной экспертизе проекта освоения лесов на лесной участок в выделах 13, 15, 16, 17, 18 квартала 43 Тургоякского участкового лесничества Миасского лесничества. Следовательно, проект освоения лесов на лесной участок от 28 декабря 2010 г. № 601 ООО „Жемчужинка“ для осуществления рекреационной деятельности — отменен», — говорится в документе.

В пресс-службе ГУ управления лесами Челябинской области URA.RU пообещали предоставить комментарий позже. Дозвониться до бизнесмена Толкунова URA.RU не удалось.

Участок в долгосрочную аренду ООО «Жемчужинка» получила в декабре 2010 года Фото: скан «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте»

В документе указано, что на лесном участке размещены объекты, не предусмотренные законодательством Фото: скан «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте»

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