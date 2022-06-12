Москвичи выстроились в длинную очередь в обновленный McDonald’s. Видео

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Макдональдс. Екатеринбург , макдональдс, макдональдс екатеринбург
В Москве открылся McDonald’s после ребрендинга Фото:

В Москве на Пушкинской площади собралась длинная очередь из желающих посетить новый ресторан «Вкусно и точка», который заменит McDonald’s. Об этом рассказала корреспондент URA.RU с места событий.

«Очередь растянулась вдоль всего здания. Новых посетителей запускают в ресторан в зависимости от того, сколько людей оттуда выходит. Довольно много народу и постоянно подходят новые люди. Я так понимаю, что такая ситуация с начала открытия — с 12 часов», — сообщила корреспондент URA.RU.

Рестораны McDonald’s 12 июня начали открываться после ребрендинга и продажи бизнеса российскому предпринимателю. Новый владелец сети Александр Говор сообщал о планах открывать 50-80 ресторанов каждую неделю. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине.

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В Москве на Пушкинской площади собралась длинная очередь из желающих посетить новый ресторан «Вкусно и точка», который заменит McDonald’s. Об этом рассказала корреспондент URA.RU с места событий. «Очередь растянулась вдоль всего здания. Новых посетителей запускают в ресторан в зависимости от того, сколько людей оттуда выходит. Довольно много народу и постоянно подходят новые люди. Я так понимаю, что такая ситуация с начала открытия — с 12 часов», — сообщила корреспондент URA.RU. Рестораны McDonald’s 12 июня начали открываться после ребрендинга и продажи бизнеса российскому предпринимателю. Новый владелец сети Александр Говор сообщал о планах открывать 50-80 ресторанов каждую неделю. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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