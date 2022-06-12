Москвичи выстроились в длинную очередь в обновленный McDonald’s. Видео

12 июня 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

В Москве открылся McDonald’s после ребрендинга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Москве на Пушкинской площади собралась длинная очередь из желающих посетить новый ресторан «Вкусно и точка», который заменит McDonald’s. Об этом рассказала корреспондент URA.RU с места событий. «Очередь растянулась вдоль всего здания. Новых посетителей запускают в ресторан в зависимости от того, сколько людей оттуда выходит. Довольно много народу и постоянно подходят новые люди. Я так понимаю, что такая ситуация с начала открытия — с 12 часов», — сообщила корреспондент URA.RU. Рестораны McDonald’s 12 июня начали открываться после ребрендинга и продажи бизнеса российскому предпринимателю. Новый владелец сети Александр Говор сообщал о планах открывать 50-80 ресторанов каждую неделю. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Москве на Пушкинской площади собралась длинная очередь из желающих посетить новый ресторан «Вкусно и точка», который заменит McDonald’s. Об этом рассказала корреспондент URA.RU с места событий. «Очередь растянулась вдоль всего здания. Новых посетителей запускают в ресторан в зависимости от того, сколько людей оттуда выходит. Довольно много народу и постоянно подходят новые люди. Я так понимаю, что такая ситуация с начала открытия — с 12 часов», — сообщила корреспондент URA.RU. Рестораны McDonald’s 12 июня начали открываться после ребрендинга и продажи бизнеса российскому предпринимателю. Новый владелец сети Александр Говор сообщал о планах открывать 50-80 ресторанов каждую неделю. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине.