Постпредство: реакция гендиректора ЮНЕСКО на выход США вызывает удивление

Слова гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, что выход США из состава организации был «ожидаемым» и оно не возымеет финансовых последствий, вызывает удивление. Об этом заявил врио постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.
«Мы внимательно ознакомились с сегодняшним заявлением гендиректора Одре Азуле в отношении решения Вашингтона. Удивлены замечаниями главы международной организации, которая два года назад агитировала за возвращение США в ЮНЕСКО в обход правил процедуры, без фиксации финансовых обязательств Вашингтона, что, дескать, решение администрации США было „ожидаемым“, „ЮНЕСКО к нему подготовилась“, „оно не будет иметь финансовых последствий“», — подчеркнул Рынза, слова приводит ТАСС.
Российский дипломат также не согласился с оценкой Азуле о том, что ЮНЕСКО является уникальным форумом для выработки консенсусных решений и площадкой для многостороннего диалога. По его словам, в организации сохраняются серьезные проблемы с так называемым «духом консенсуса», на который ссылается руководство. Рынза отметил, что этот консенсус отсутствовал как при возвращении США в состав организации в 2023 году, так и при рассмотрении ряда других вопросов, внесенных странами Запада по политическим мотивам.
Кирилл Рынза выразил надежду, что новый генеральный директор ЮНЕСКО, которого изберут в октябре текущего года, сможет изменить сложившуюся ситуацию и сосредоточит усилия организации на гуманитарных задачах, закрепленных в уставе. По мнению дипломата, это позволит странам-членам продолжить продуктивное взаимодействие в сферах компетенции ЮНЕСКО.
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