Варламов назвал лицемером ректора екатеринбургского вуза

Урбанист, блогер Илья Варламов назвал лицемером ректора УрГЮУ Владимира Бублика и раскритиковал его за предложение отказаться отправлять детей на обучение в европейские страны. Об этом блогер заявил в своем шоу «Че Происходит» на youtube-канале «varlamov».
«Ректор явно подразумевает, что детей не надо отправлять учиться в Европу, потому что их там научат плохому. Почему это лицемерие? А потому, что ректор говорит, что одни дети не должны учиться в Европе, а вот свою дочку он планирует отправить в ту самую «европейскую клоаку», — рассказал Варламов.
Ранее ректор УрГЮУ назвал вузы за рубежом «европейской клоакой» и заявил, что детей отправлять туда нельзя. Критикуя слова Бублика, Варламов отметил, что лишь единицы россиян отправляют своих детей учиться за границу. «Кого он хочет защитить от этой „европейской клоаки“? Видимо, элит», — заявил блогер.
Ранее URA.RU сообщало, что Варламов раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева, который осудил ЛГБТ-танец екатеринбургских школьников. Также агентство рассказывало, что урбанист высмеял идею мэра Екатеринбурга бить вандалов нагайками.
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