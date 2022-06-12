Варламов назвал лицемером ректора екатеринбургского вуза

13 июня 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Блогер Илья Варламов раскритиковал ректора УрГЮУ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Урбанист, блогер Илья Варламов назвал лицемером ректора УрГЮУ Владимира Бублика и раскритиковал его за предложение отказаться отправлять детей на обучение в европейские страны. Об этом блогер заявил в своем шоу «Че Происходит» на youtube-канале «varlamov». «Ректор явно подразумевает, что детей не надо отправлять учиться в Европу, потому что их там научат плохому. Почему это лицемерие? А потому, что ректор говорит, что одни дети не должны учиться в Европе, а вот свою дочку он планирует отправить в ту самую «европейскую клоаку», — рассказал Варламов. Ранее ректор УрГЮУ назвал вузы за рубежом «европейской клоакой» и заявил, что детей отправлять туда нельзя. Критикуя слова Бублика, Варламов отметил, что лишь единицы россиян отправляют своих детей учиться за границу. «Кого он хочет защитить от этой „европейской клоаки“? Видимо, элит», — заявил блогер. Ранее URA.RU сообщало, что Варламов раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева, который осудил ЛГБТ-танец екатеринбургских школьников. Также агентство рассказывало, что урбанист высмеял идею мэра Екатеринбурга бить вандалов нагайками. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Урбанист, блогер Илья Варламов назвал лицемером ректора УрГЮУ Владимира Бублика и раскритиковал его за предложение отказаться отправлять детей на обучение в европейские страны. Об этом блогер заявил в своем шоу «Че Происходит» на youtube-канале «varlamov». «Ректор явно подразумевает, что детей не надо отправлять учиться в Европу, потому что их там научат плохому. Почему это лицемерие? А потому, что ректор говорит, что одни дети не должны учиться в Европе, а вот свою дочку он планирует отправить в ту самую «европейскую клоаку», — рассказал Варламов. Ранее ректор УрГЮУ назвал вузы за рубежом «европейской клоакой» и заявил, что детей отправлять туда нельзя. Критикуя слова Бублика, Варламов отметил, что лишь единицы россиян отправляют своих детей учиться за границу. «Кого он хочет защитить от этой „европейской клоаки“? Видимо, элит», — заявил блогер. Ранее URA.RU сообщало, что Варламов раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева, который осудил ЛГБТ-танец екатеринбургских школьников. Также агентство рассказывало, что урбанист высмеял идею мэра Екатеринбурга бить вандалов нагайками.