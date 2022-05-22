Ролик Ильи Варламова с критикой мэра посмотрели более 700 тысяч раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Илья Варламов (3,54 млн подписчиков на YouTube) высмеял идею наказывать вандалов нагайками, которую на прошлой неделе озвучил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Реплика появилась в новом выпуске его программы «Че происходит».

«О, у нас тут подъехали, ***** [блин], инновации от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Он считает, что вандалов, которые рисуют граффити на стенах, должна ловить не полиция, которой не повышали зарплату 12 лет, а казаки. Ну, ***** [блин], чувак решил выступить. Лучше бы молчал», — смеясь, заявил Варламов.

Также он напомнил, что идею Орлова ранее раскритиковал начальник ГУ Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу Геннадий Ковалев. «[Он] заявил, что для начала нужно остановить разложение казачества, которое находится в недостаточно развитом состоянии. Видимо, решил попросить баблишко на казачество, чтобы купить новые нагайки. Как-то старыми негоже ******* [бить] екатеринбуржцев», — предположил Варламов.

Как писало URA.RU, резонансное заявление Орлова прозвучало на заседании совета неравнодушных горожан 17 мая. «А что нам мешает тех же казаков привлекать [к борьбе с вандалами]? Есть федеральный закон о казачестве. Ну [дадут вандалам] нагайкой пару раз по заднице», — предложил тогда градоначальник. Позднее он сказал, что погорячился, но от своей задумки не отказывается.

В прошлом году мэрия привлекала Варламова к пиару другой идеи градоначальника — о сносе металлических ограждений вдоль дорог. Позитивный отзыв блогера власти размещали на своем официальном сайте.