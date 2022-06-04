04 июня 2022

Варламов наехал на Соловьева из-за ЛГБТ-скандала в Екатеринбурге. «Гей-пропаганда в зеркале». Видео

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Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Блогер Илья Варламов в дерзкой манере раскритиковал Владимира Соловьева за его позицию в истории с ЛГБТ-скандалом в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Блогер Илья Варламов (3,54 млн подписчиков на YouTube) в очередном выпуске передачи «Че происходит» раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева, который осудил неоднозначный танец школьников в лицее №12 Екатеринбурга. Выпуск появился на youtube-канале Ильи Варламова.

«Наш любимый пропагандист Владимир Соловьев продолжает ссориться с Екатеринбургом. На этот раз его возбудило шоу на конкурсе в одном из свердловских лицеев. Ведущий разглядел в нем гей-пропаганду […] Интересно, почему Соловьев сам не приедет в Екатеринбург, чтобы поганой метлой вычистить оттуда всю „мерзотную либероту“?», — иронизировал Варламов.

По словам блогера, на сцене, в театре и в кино допустимы любые образы, которые не нарушают закон. Варламов предлагает Соловьеву посмотреть на выступления поп-артистов в большом кремлевском дворце, а также на подтанцовку Филиппа Киркорова.

«Может, ты еще посмотришь на балет и скажешь, что там слишком обтягивающее трико […] и поэтому его нужно запретить? Где еще можно увидеть гей-пропаганду кроме как в зеркале?!», — заявил Варламов. Он порекомендовал Соловьеву думать, прежде чем раздувать скандал на ровном месте. Из-за критики телеведущего могли пострадать подростки, которым, предположил блогер, наверняка написали много негативных комментариев.

ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны. 2 июня Анатолий Выборный сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос проверить лицей на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Пристальное внимание к скандалу было и со стороны Владимира Соловьева. В частности, он призвал отправить в Свердловскую область Рамзана Кадырова на переобучение губернатора Евгения Куйвашева.

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Блогер Илья Варламов (3,54 млн подписчиков на YouTube) в очередном выпуске передачи «Че происходит» раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева, который осудил неоднозначный танец школьников в лицее №12 Екатеринбурга. Выпуск появился на youtube-канале Ильи Варламова. «Наш любимый пропагандист Владимир Соловьев продолжает ссориться с Екатеринбургом. На этот раз его возбудило шоу на конкурсе в одном из свердловских лицеев. Ведущий разглядел в нем гей-пропаганду […] Интересно, почему Соловьев сам не приедет в Екатеринбург, чтобы поганой метлой вычистить оттуда всю „мерзотную либероту“?», — иронизировал Варламов. По словам блогера, на сцене, в театре и в кино допустимы любые образы, которые не нарушают закон. Варламов предлагает Соловьеву посмотреть на выступления поп-артистов в большом кремлевском дворце, а также на подтанцовку Филиппа Киркорова. «Может, ты еще посмотришь на балет и скажешь, что там слишком обтягивающее трико […] и поэтому его нужно запретить? Где еще можно увидеть гей-пропаганду кроме как в зеркале?!», — заявил Варламов. Он порекомендовал Соловьеву думать, прежде чем раздувать скандал на ровном месте. Из-за критики телеведущего могли пострадать подростки, которым, предположил блогер, наверняка написали много негативных комментариев. ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны. 2 июня Анатолий Выборный сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос проверить лицей на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Пристальное внимание к скандалу было и со стороны Владимира Соловьева. В частности, он призвал отправить в Свердловскую область Рамзана Кадырова на переобучение губернатора Евгения Куйвашева.
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