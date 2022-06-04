Варламов наехал на Соловьева из-за ЛГБТ-скандала в Екатеринбурге. «Гей-пропаганда в зеркале». Видео

05 июня 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Блогер Илья Варламов в дерзкой манере раскритиковал Владимира Соловьева за его позицию в истории с ЛГБТ-скандалом в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Блогер Илья Варламов (3,54 млн подписчиков на YouTube) в очередном выпуске передачи «Че происходит» раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева, который осудил неоднозначный танец школьников в лицее №12 Екатеринбурга. Выпуск появился на youtube-канале Ильи Варламова. «Наш любимый пропагандист Владимир Соловьев продолжает ссориться с Екатеринбургом. На этот раз его возбудило шоу на конкурсе в одном из свердловских лицеев. Ведущий разглядел в нем гей-пропаганду […] Интересно, почему Соловьев сам не приедет в Екатеринбург, чтобы поганой метлой вычистить оттуда всю „мерзотную либероту“?», — иронизировал Варламов. По словам блогера, на сцене, в театре и в кино допустимы любые образы, которые не нарушают закон. Варламов предлагает Соловьеву посмотреть на выступления поп-артистов в большом кремлевском дворце, а также на подтанцовку Филиппа Киркорова. «Может, ты еще посмотришь на балет и скажешь, что там слишком обтягивающее трико […] и поэтому его нужно запретить? Где еще можно увидеть гей-пропаганду кроме как в зеркале?!», — заявил Варламов. Он порекомендовал Соловьеву думать, прежде чем раздувать скандал на ровном месте. Из-за критики телеведущего могли пострадать подростки, которым, предположил блогер, наверняка написали много негативных комментариев. ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны. 2 июня Анатолий Выборный сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос проверить лицей на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Пристальное внимание к скандалу было и со стороны Владимира Соловьева. В частности, он призвал отправить в Свердловскую область Рамзана Кадырова на переобучение губернатора Евгения Куйвашева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Блогер Илья Варламов (3,54 млн подписчиков на YouTube) в очередном выпуске передачи «Че происходит» раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева, который осудил неоднозначный танец школьников в лицее №12 Екатеринбурга. Выпуск появился на youtube-канале Ильи Варламова. «Наш любимый пропагандист Владимир Соловьев продолжает ссориться с Екатеринбургом. На этот раз его возбудило шоу на конкурсе в одном из свердловских лицеев. Ведущий разглядел в нем гей-пропаганду […] Интересно, почему Соловьев сам не приедет в Екатеринбург, чтобы поганой метлой вычистить оттуда всю „мерзотную либероту“?», — иронизировал Варламов. По словам блогера, на сцене, в театре и в кино допустимы любые образы, которые не нарушают закон. Варламов предлагает Соловьеву посмотреть на выступления поп-артистов в большом кремлевском дворце, а также на подтанцовку Филиппа Киркорова. «Может, ты еще посмотришь на балет и скажешь, что там слишком обтягивающее трико […] и поэтому его нужно запретить? Где еще можно увидеть гей-пропаганду кроме как в зеркале?!», — заявил Варламов. Он порекомендовал Соловьеву думать, прежде чем раздувать скандал на ровном месте. Из-за критики телеведущего могли пострадать подростки, которым, предположил блогер, наверняка написали много негативных комментариев. ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны. 2 июня Анатолий Выборный сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос проверить лицей на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Пристальное внимание к скандалу было и со стороны Владимира Соловьева. В частности, он призвал отправить в Свердловскую область Рамзана Кадырова на переобучение губернатора Евгения Куйвашева.