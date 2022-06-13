США решили не вмешиваться в дебаты о приеме Украины в Евросоюз

14 июня 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Дебаты ЕС о членстве Украины пройдут без вмешательства США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США не будут вмешиваться в дебаты по поводу запроса Украины на вступление в Евросоюз по ускоренной программе, этот вопрос должна решать Европа. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Решать это не нам. Мы не являемся частью ЕС, Европейского союза», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте Белого дома. Спикер также добавила, что США «не собираются вмешиваться во что-то, отношения к чему не имеют». «Решать это должны члены ЕС», — заключила она. Киев подал заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре в конце февраля. Однако в США назвали это требование невыполнимым. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому Украина не сможет быстро присоединиться к Евросоюзу. Он напомнил, что ЕС уже давно обещал членство Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании, которые подали заявки на вступление много лет назад. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины может затянуться на несколько десятилетий. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США не будут вмешиваться в дебаты по поводу запроса Украины на вступление в Евросоюз по ускоренной программе, этот вопрос должна решать Европа. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Решать это не нам. Мы не являемся частью ЕС, Европейского союза», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте Белого дома. Спикер также добавила, что США «не собираются вмешиваться во что-то, отношения к чему не имеют». «Решать это должны члены ЕС», — заключила она. Киев подал заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре в конце февраля. Однако в США назвали это требование невыполнимым. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому Украина не сможет быстро присоединиться к Евросоюзу. Он напомнил, что ЕС уже давно обещал членство Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании, которые подали заявки на вступление много лет назад. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины может затянуться на несколько десятилетий.