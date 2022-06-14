Жители заметили серебристые облака (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ночь с 14-го на 15-е июня в небе над Екатеринбургом появилось редкое атмосферное явление — яркие серебристые облака. Они похожи на водяные волны или рябь. В этом году над Екатеринбургом это явление появилось впервые.

Они освещаются солнцем за счет высокого расположения, когда оно уже скрылось за горизонтом. Благодаря этому серебристые облака светятся на темном небе. Жители удивились тому, что ночью на улице светло. «Вот почему светло», — поняла екатеринбурженка.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Серебристые облака (также известны как ночные светящиеся облака) — сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, возникающие на высоте 76—85 км над поверхностью Земли. Их видно только в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца.

Обычно наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43 градусов и 65 градусов (северной и южной широты). Ученым даже удалось доказать, что подобные явления могут быть и на других планетах, в частности, на Марсе.