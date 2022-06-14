В Пермском крае на системы слежения за водителями уйдут миллионы

15 июня 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Комплексы способны работать при любых погодных условиях и распознавать авто с выключенными фарами Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае на обслуживание систем фотовидеофиксации (ФВФ), которые следят за ситуацией на дорогах, потратят свыше 100 млн рублей. Электронный аукцион на «оказание услуг по обеспечению функционирования» таких систем размещен на сайте ЕИС Закупки. Заказчиком на выполнение указанных работ выступает краевое учреждение «Центр безопасности Пермского края». Новость по теме Пермские силовики внедрили новый способ борьбы с неплательщиками «Исполнитель обязан обеспечить надлежащую ежедневную работу автоматизированной информационной системы „Фотовидеофиксация“ (АИС ФВФ), а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Максимальное значение цены контракта составляет 114 421 210,97 рублей», — говорится в контракте. Уточняется, что исполнитель, в том числе, обязан контролировать наличие видеосигнала с камер, проводить визуальную оценку качества изображения, вести контроль распознавания государственных регистрационных знаков автотранспорта. Обслуживанию подлежат комплексы «Одиссей» и различные модификации комплексов «Азимут», среди которых КИПТ «Азимут»-4. Он способен распознавать транспортные средства с выключенными фарами и ходовыми огнями и их госномера с точностью до 98%, а также фиксировать различные нарушения ПДД и формировать административные протоколы по 49 пунктам КоАП РФ. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермском крае на обслуживание систем фотовидеофиксации (ФВФ), которые следят за ситуацией на дорогах, потратят свыше 100 млн рублей. Электронный аукцион на «оказание услуг по обеспечению функционирования» таких систем размещен на сайте ЕИС Закупки. Заказчиком на выполнение указанных работ выступает краевое учреждение «Центр безопасности Пермского края». «Исполнитель обязан обеспечить надлежащую ежедневную работу автоматизированной информационной системы „Фотовидеофиксация“ (АИС ФВФ), а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Максимальное значение цены контракта составляет 114 421 210,97 рублей», — говорится в контракте. Уточняется, что исполнитель, в том числе, обязан контролировать наличие видеосигнала с камер, проводить визуальную оценку качества изображения, вести контроль распознавания государственных регистрационных знаков автотранспорта. Обслуживанию подлежат комплексы «Одиссей» и различные модификации комплексов «Азимут», среди которых КИПТ «Азимут»-4. Он способен распознавать транспортные средства с выключенными фарами и ходовыми огнями и их госномера с точностью до 98%, а также фиксировать различные нарушения ПДД и формировать административные протоколы по 49 пунктам КоАП РФ.