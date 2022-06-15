Фигурант дела «Титановой долины» получил поблажку от суда

Смягчающее обстоятельство Михаил Шилиманов сможет использовать, например, при кассации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский областной суд скорректировал приговор одному из фигурантов дела «Титановой долины» Михаилу Шилиманову, признав наличие у него малолетнего ребенка смягчающим обстоятельством. Но оставил Шилиманова за решеткой. Как и экс-директора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда.

«Свердловский областной суд изменил приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга, признав обстоятельством, смягчающим наказание Михаила Шилиманова, наличие малолетнего ребенка, а также сохранил обеспечительную меру в виде ареста имущества Артемия Кызласова до исполнения приговора в части выплаты штрафа. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», — указано в сообщении.

Как писало URA.RU, 9 июля 2021 года Кызласова признали виновным в коррупции, приговорили к десяти годам колонии строго режима и штрафу в 13 миллионов рублей. По версии следствия, именно эту сумму Кызласов вымогал у коммерческого директора компании-подрядчика (ООО «Проектное дело») Дмитрия Панова, взамен обещая не препятствовать приемке и оплате выполненных работ.

Шилиманова, организовывавшего их встречи, признали посредником. Бывший замминистра экономики Свердловской области получил девять лет тюрьмы с таким же штрафом.