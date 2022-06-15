15 июня 2022

Тюменская область резко увеличила товарооборот с Узбекистаном

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, фура, контейнер, грузоперевозки, дальнобойщик, дальнобойщики, перевозка грузов, контейнеры, грузовик с прицепом, контейнерные перевозки
Общая сумма товарооборота составила 40 млн долларов Фото:

Товарооборот Тюменской области с Узбекистаном в 2021 году составил почти 40 млн долларов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. По сравнению с 2020 годом показатель вырос в два с половиной раза.

«Товарооборот между регионом и Республикой Узбекистан в 2021 году вырос в 2,5 раза по сравнению с 2020-м. Он составил 39,7 млн долларов», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале.

Также в информцентре отметили, что между Тюменской и Ташкентской областями действует соглашения о сотрудничестве в экономической, научной и культурной сферах. В тюменских вузах уже обучается 691 студент из Узбекистана.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область готовится к массовому наплыву мигрантов из Узбекистана. Это связано с потребностями застройщиков в рабочей силе.

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Товарооборот Тюменской области с Узбекистаном в 2021 году составил почти 40 млн долларов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. По сравнению с 2020 годом показатель вырос в два с половиной раза. «Товарооборот между регионом и Республикой Узбекистан в 2021 году вырос в 2,5 раза по сравнению с 2020-м. Он составил 39,7 млн долларов», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале. Также в информцентре отметили, что между Тюменской и Ташкентской областями действует соглашения о сотрудничестве в экономической, научной и культурной сферах. В тюменских вузах уже обучается 691 студент из Узбекистана. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область готовится к массовому наплыву мигрантов из Узбекистана. Это связано с потребностями застройщиков в рабочей силе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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