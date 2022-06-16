Вице-премьер РФ дал задание властям ХМАО по развитию мегапроекта

Вице-премьер РФ Юрий Борисов дал поручение югорским властями провести стратсессию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО провели стратегическую сессию по теме здоровьесбережения и фармацевтики по поручению российского вице-премьера Юрия Борисова. В ее рамках были подписаны ряд соглашений с будущими партнерами научно-технологического центра, который сейчас строится в Сургуте. Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме.

«На днях мы провели стратегическую сессию по поручению Юрия Борисова вице-премьера [правительства РФ] по вопросам здоровьесбережения и фармацевтики „Новые вызовы и ответы“. Мы там подписали восемь соглашений, в том числе и с Роснано. Мы активно наполняем повестку конкретными действиями. Чтобы, не дожидаясь, когда будет построено то или иное здание, содержательное наполнение составляющих большого проекта [научно-технологического центра в Сургуте] уже работало», — рассказала Комарова в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона уточнила, что в сургутском НТЦ уже начинаются работы по строительству центра высоких биомедицинских технологий. Параллельно будет возводится университетский кампус. Он состоит из нескольких объектов — учебные корпуса, общежития для студентов и жилье для профессорско-преподавательского состава. По оценке главы региона, строительная часть будет готова в 2027 году.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. В реализации этого проекта югорским властям помогает «Роснефть».

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