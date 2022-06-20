Эксперты: в Перми самые низкие платежи по льготной ипотеке

Средняя стоимость первичного жилья в мае в Перми составила 3,69 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аналитики «Авито Недвижимости» посчитали среднюю стоимость квартиры и сумму ипотечного платежа по госпрограмме под 7% в городах-миллионниках. Так, средняя стоимость первичного жилья в мае в Перми составила 3,69 млн рублей. Прогнозируемый ежемесячный платеж с льготной ипотечной ставкой в этом случае — 23,18 тыс. рублей. Результаты рейтинга опубликовал «РБК-Недвижимость».

«Средний бюджет покупки квартиры в Перми сейчас, по оценке „Авито“, составляет 3,69 млн руб. — минимальный показатель среди всех мегаполисов. На втором месте Омск со средней стоимостью квартиры 4 млн руб. и платежом 25,3 тыс. руб. в месяц. В первую пятерку городов с минимальными платежами по обновленной льготной ипотеке также вошли Челябинск, Волгоград и Екатеринбург», — цитирует аналитиков «Авито Недвижимости» РБК.

Для сравнения, в Челябинске и Екатеринбурге ежемесячный платеж получился 26 и 28,7 тыс. рублей соответственно. Самая высокая стоимость первичного жилья в мае отмечена в Москве — 13,4 млн рублей. Прогнозируемый ежемесячный платеж по льготной ставке 7% в этом случае составляет 84 тыс. рублей.

Напомним, снизить ставку по ипотечной госпрограмме на новостройки с 9% до 7% предложил президент России Владимир Путин. Сразу после его выступления прием заявок на новых условиях анонсировали «Сбер», ВТБ и банк «Дом.РФ». 20 июня Минфин внес в правительство проект, снижающий ставку по программе до 7%.