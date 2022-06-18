18 июня 2022
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16 июня 2022

В ХМАО из Голубых озер ушла вода

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи соцсетей предположили, что ров сделали люди

Голубые озера в поселке Федоровский Сургутского района (ХМАО) обмелели. Пост о популярном месте отдыха у местных жителей появился в группе «К-Информ Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«Голубых озер на Федоровке больше нет. Нехорошие люди сделали большой ров и вода ушла в карьер», — отмечается в сообщении.

«Вода размыла берег, потому что озера были переполнены. Обратимся за помощью в „Сургутнефтегаз“, место прорыва закопаем, и вода снова наберется», — сообщил URA.RU глава Федоровского Николай Рудышин. Он также добавил, что вода уходила и ранее.

Ранее URA.RU писало, что жителям Сургута (ХМАО) запретили купаться в местных водоемах. Нарушителей будут штрафовать.

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Голубые озера в поселке Федоровский Сургутского района (ХМАО) обмелели. Пост о популярном месте отдыха у местных жителей появился в группе «К-Информ Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Голубых озер на Федоровке больше нет. Нехорошие люди сделали большой ров и вода ушла в карьер», — отмечается в сообщении. «Вода размыла берег, потому что озера были переполнены. Обратимся за помощью в „Сургутнефтегаз“, место прорыва закопаем, и вода снова наберется», — сообщил URA.RU глава Федоровского Николай Рудышин. Он также добавил, что вода уходила и ранее. Ранее URA.RU писало, что жителям Сургута (ХМАО) запретили купаться в местных водоемах. Нарушителей будут штрафовать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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