В ХМАО из Голубых озер ушла вода

19 июня 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсетей предположили, что ров сделали люди «К-Информ Сургут», «ВКонтакте» Голубые озера в поселке Федоровский Сургутского района (ХМАО) обмелели. Пост о популярном месте отдыха у местных жителей появился в группе «К-Информ Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Голубых озер на Федоровке больше нет. Нехорошие люди сделали большой ров и вода ушла в карьер», — отмечается в сообщении. «Вода размыла берег, потому что озера были переполнены. Обратимся за помощью в „Сургутнефтегаз“, место прорыва закопаем, и вода снова наберется», — сообщил URA.RU глава Федоровского Николай Рудышин. Он также добавил, что вода уходила и ранее. Ранее URA.RU писало, что жителям Сургута (ХМАО) запретили купаться в местных водоемах. Нарушителей будут штрафовать. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Голубые озера в поселке Федоровский Сургутского района (ХМАО) обмелели. Пост о популярном месте отдыха у местных жителей появился в группе «К-Информ Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Голубых озер на Федоровке больше нет. Нехорошие люди сделали большой ров и вода ушла в карьер», — отмечается в сообщении. «Вода размыла берег, потому что озера были переполнены. Обратимся за помощью в „Сургутнефтегаз“, место прорыва закопаем, и вода снова наберется», — сообщил URA.RU глава Федоровского Николай Рудышин. Он также добавил, что вода уходила и ранее. Ранее URA.RU писало, что жителям Сургута (ХМАО) запретили купаться в местных водоемах. Нарушителей будут штрафовать.