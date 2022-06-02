Жителям Сургута грозят штрафы за купание в водоемах

Жителям Сургута (ХМАО) запретили купаться в местных водоемах. Нарушителей будут штрафовать, сообщил журналистам начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.
«Ежедневно будем патрулировать места отдыха у водоемов в профилактических целях. Выявленные в ходе рейдов правонарушители будут привлекаться к административной ответственности. За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей», — приводит слова Рачева «Сургутинформтв».
Пробы показали, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: превышена допустимая концентрация органических веществ и железа. В июне будет проведен повторный анализ.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова решила ужесточить контроль за безопасностью на реках и озерах региона. К такому решению глава региона пришла после доклада руководителя МЧС ХМАО.
Жителям Сургута (ХМАО) запретили купаться в местных водоемах. Нарушителей будут штрафовать, сообщил журналистам начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев. «Ежедневно будем патрулировать места отдыха у водоемов в профилактических целях. Выявленные в ходе рейдов правонарушители будут привлекаться к административной ответственности. За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей», — приводит слова Рачева «Сургутинформтв». Пробы показали, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: превышена допустимая концентрация органических веществ и железа. В июне будет проведен повторный анализ. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова решила ужесточить контроль за безопасностью на реках и озерах региона. К такому решению глава региона пришла после доклада руководителя МЧС ХМАО.