02 июня 2022
01 июня 2022

Жителям Сургута грозят штрафы за купание в водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Сургут, пляж, купающиеся, лето, игра в мяч, отдых
За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей Фото:

Жителям Сургута (ХМАО) запретили купаться в местных водоемах. Нарушителей будут штрафовать, сообщил журналистам начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

«Ежедневно будем патрулировать места отдыха у водоемов в профилактических целях. Выявленные в ходе рейдов правонарушители будут привлекаться к административной ответственности. За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей», — приводит слова Рачева «Сургутинформтв».

Пробы показали, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: превышена допустимая концентрация органических веществ и железа. В июне будет проведен повторный анализ.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова решила ужесточить контроль за безопасностью на реках и озерах региона. К такому решению глава региона пришла после доклада руководителя МЧС ХМАО.

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Жителям Сургута (ХМАО) запретили купаться в местных водоемах. Нарушителей будут штрафовать, сообщил журналистам начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев. «Ежедневно будем патрулировать места отдыха у водоемов в профилактических целях. Выявленные в ходе рейдов правонарушители будут привлекаться к административной ответственности. За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей», — приводит слова Рачева «Сургутинформтв». Пробы показали, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: превышена допустимая концентрация органических веществ и железа. В июне будет проведен повторный анализ. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова решила ужесточить контроль за безопасностью на реках и озерах региона. К такому решению глава региона пришла после доклада руководителя МЧС ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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