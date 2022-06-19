FT: украинцы покупают бензин на черном рынке из-за ЕС

Большая часть заправок на Украине закрылась, пишет Financial Times Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Европейские банки не хотят оплачивать большие поставки топлива на Украину, что вынуждает жителей покупать бензин на черном рынке. Об этом пишет деловая газета Financial Times со ссылкой на слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

«Нехватка топлива привела к закрытию заправочных станций по всей стране и угрожает оставить водителей в затруднительном положении. Заправочные станции ввели нормированное топливо по фиксированным ценам. Некоторые украинцы обращаются к процветающему черному онлайн-рынку, управляемому OLX, украинским аналогом Craigslist, на котором размещены сотни объявлений о продаже продуктовых карточек, канистр с бензином или даже использованных бутылок с водой, наполненных топливом. К сожалению, европейские банки неохотно финансируют какие-либо сделки по поставке большего количества топлива из-за рисков», — пишет Financial Times.

В Киеве водители начали выстраиваться в километровые очереди на заправках, сообщает телеканал 360. Владелец украинской топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин заявил, что ситуация с топливом постоянно ухудшается. Из-за проблем с бензином на Украине начал процветать «топливный сепаратизм», пишет деловая газета «Взгляд».

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Кремле заявили, что основной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса от варварских действий Киева, пишет «Национальная служба новостей».

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