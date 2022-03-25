СМИ: в Украине скоро наступит дефицит топлива

26 марта 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

На сегодняшний день на Украине уже сложилась критическая ситуация с топливом, а в апреле ситуация усугубится. Так считает владелец украинской топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин. «В Европе лишних объемов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов», — отметил Леушкин, передает издание Страна.ua. По его словам, дефицит топлива в стране наступит уже в апреле. Леушкин рассказал, что из-за начала посевной за последние две недели исчерпаны остатки топлива на нефтебазах. Он сообщил, что заправки продают обычный бензин и дизель под видом премиального, чтобы хоть как-то обойти ограничение наценки, установленное властями Украины. 13 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна ведет переговоры с западными странами по поставке бензина и дизеля. Кроме того, чтобы обеспечить граждан топливом, киевские власти предложили отменить акциз на горючее. Топливный кризис на Украине был еще задолго до начала спецоперации РФ на территории этой страны. Цена на топливо там постоянно растет, а запасов нет, из-за этого некоторые заправки закрылись. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики. Путин исключил участие срочников в спецоперации на Украине.