19 июня 2022
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17 июня 2022

Житель ЯНАО пытался убить собутыльника отверткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Сотрудники следственного комитета выясняют все подробности совершения преступления Фото:

Следственный отдел по Пуровскому району предъявил жителю села Харсаим обвинения в покушении на убийство. По данным следствия, мужчина несколько раз ранил своего гостя отверткой, сообщают в управлении следственного комитета по ЯНАО.

«По данным следствия, в селе Харсаим Приуральского района 16 июня 2022 года местный житель, находясь в гостях у приятеля, в ходе распития с ним спиртных напитков затеял ссору. Хозяин квартиры, обидевшись на высказанные в его адрес слова, нанес обидчику не менее пяти ударов отверткой в область шеи. Прибежавший на шум родственник обвиняемого пресек его действия, направленные на убийство потерпевшего. Раненному мужчине была оказана своевременная медицинская помощь», — рассказали в пресс-релизе представители управления.

Сейчас 41-летний житель Харсаима заключен под стражу. Сотрудники следственного комитета продолжают расследование уголовного дела и уточняют все обстоятельства совершения преступления.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО житель одного из поселков Надымского района совратил ребенка. Суд назначил 67-летнему мужчине приговор в виде ограничения свободы на два с половиной года.

Следственный отдел по Пуровскому району предъявил жителю села Харсаим обвинения в покушении на убийство. По данным следствия, мужчина несколько раз ранил своего гостя отверткой, сообщают в управлении следственного комитета по ЯНАО. «По данным следствия, в селе Харсаим Приуральского района 16 июня 2022 года местный житель, находясь в гостях у приятеля, в ходе распития с ним спиртных напитков затеял ссору. Хозяин квартиры, обидевшись на высказанные в его адрес слова, нанес обидчику не менее пяти ударов отверткой в область шеи. Прибежавший на шум родственник обвиняемого пресек его действия, направленные на убийство потерпевшего. Раненному мужчине была оказана своевременная медицинская помощь», — рассказали в пресс-релизе представители управления. Сейчас 41-летний житель Харсаима заключен под стражу. Сотрудники следственного комитета продолжают расследование уголовного дела и уточняют все обстоятельства совершения преступления. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО житель одного из поселков Надымского района совратил ребенка. Суд назначил 67-летнему мужчине приговор в виде ограничения свободы на два с половиной года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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