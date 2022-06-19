В ХМАО обрушились сайты крупных вузов

Не работают сайты ЮГУ, НВГУ и СурГу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО 20 июня сразу в трех крупных вузах округа рухнули официальные сайты. Не открываются интернет-ресурсы Сургутского, Югорского и Нижневартовского госуниверситетов. В двух из них еще не знают, с чем связана остановка интернет-сайтов. А в Югорском госуниверситете в случившемся обвинили хакеров.

«Пока не удалось нам справиться с этой атакой. Сайт периодически то работает, то нет. Либо еще устраняют проблему, либо атака еще идет. Хочу отметить, что на приемную компанию это не повлияет. Документы можно подать в очном формате, отправить почтой или через Госуслуги», — сообщили в пресс-службе ЮГУ корреспондент URA.RU.

Что же касается Нижневартовского и Сургутского госуниверситетов, то там специалисты еще разбираются в случившемся, и точного ответа никто не дает. «Мы знаем о проблеме, техники ее решают. Однако сейчас неизвестно, с чем связаны сбои на сайте», — прокомментировали случившееся в НВГУ. В СурГУ связывают некорректную работу сайта с отсутствием интернета и большим количеством посещений на сайте. «У нас в университете не работает интернет, и сайт, соответственно, тоже не работает. У нас нет еще официальной информации, почему он не работает. То есть хакерская это атака или, может быть, он слег от того, что много абитуриентов сегодня хотели зайти в личный кабинет, ведь началась приемная компания, пока не известно», — добавили в пресс-службе СурГУ.

Ранее URA.RU сообщало, что сайты тюменских вузов подверглись хакерской атаке. Говорилось про пять университетов в которых в первый день приемной кампании перестали работать интернет-ресурсы.

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