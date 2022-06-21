Серовскому подполковнику полиции дали срок за сговор с мигрантами

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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Сотрудница полиции была лишена должности, погон и пенсии Фото:

Начальник отдела по вопросам миграции Серовского отдела полиции (Свердловская область) Татьяна Казакова за вознаграждение помогала мигрантам с фиктивной пропиской у своих родственников и друзей. Противоправную деятельность подполковника полиции пресекли сотрудники ФСБ, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Татьяна Казакова вступила в преступный сговор с местными предпринимателями — гражданином России — выходцем из Грузии азербайджанского происхождения и гражданином Узбекистана. Им подполковник за денежное вознаграждение оказывала содействие в легализации иностранных граждан путем их фиктивной регистрации у своих родственников и дружеских связей. Таким образом было зарегистрировано 13 иностранных граждан», — уточнил инсайдер.

Собеседник добавил, что сотрудница полиции лично уговаривала своих родственников «принять» мигрантов за деньги и консультировала на случай возможных проверок. Суд признал подполковника виновной по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно (с испытательным сроком два года) и штрафом в размере 100 тысяч рублей. Казакова была уволена из органов, но подала апелляцию, пытаясь восстановиться на службе.

Свердловский областной суд на заседании 6 июня оставил приговор без изменения. Также Татьяна Казакова лишена звания подполковника и полицейской пенсии.

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Начальник отдела по вопросам миграции Серовского отдела полиции (Свердловская область) Татьяна Казакова за вознаграждение помогала мигрантам с фиктивной пропиской у своих родственников и друзей. Противоправную деятельность подполковника полиции пресекли сотрудники ФСБ, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Татьяна Казакова вступила в преступный сговор с местными предпринимателями — гражданином России — выходцем из Грузии азербайджанского происхождения и гражданином Узбекистана. Им подполковник за денежное вознаграждение оказывала содействие в легализации иностранных граждан путем их фиктивной регистрации у своих родственников и дружеских связей. Таким образом было зарегистрировано 13 иностранных граждан», — уточнил инсайдер. Собеседник добавил, что сотрудница полиции лично уговаривала своих родственников «принять» мигрантов за деньги и консультировала на случай возможных проверок. Суд признал подполковника виновной по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно (с испытательным сроком два года) и штрафом в размере 100 тысяч рублей. Казакова была уволена из органов, но подала апелляцию, пытаясь восстановиться на службе. Свердловский областной суд на заседании 6 июня оставил приговор без изменения. Также Татьяна Казакова лишена звания подполковника и полицейской пенсии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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