Серовскому подполковнику полиции дали срок за сговор с мигрантами

Сотрудница полиции была лишена должности, погон и пенсии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник отдела по вопросам миграции Серовского отдела полиции (Свердловская область) Татьяна Казакова за вознаграждение помогала мигрантам с фиктивной пропиской у своих родственников и друзей. Противоправную деятельность подполковника полиции пресекли сотрудники ФСБ, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Татьяна Казакова вступила в преступный сговор с местными предпринимателями — гражданином России — выходцем из Грузии азербайджанского происхождения и гражданином Узбекистана. Им подполковник за денежное вознаграждение оказывала содействие в легализации иностранных граждан путем их фиктивной регистрации у своих родственников и дружеских связей. Таким образом было зарегистрировано 13 иностранных граждан», — уточнил инсайдер.

Собеседник добавил, что сотрудница полиции лично уговаривала своих родственников «принять» мигрантов за деньги и консультировала на случай возможных проверок. Суд признал подполковника виновной по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно (с испытательным сроком два года) и штрафом в размере 100 тысяч рублей. Казакова была уволена из органов, но подала апелляцию, пытаясь восстановиться на службе.

Свердловский областной суд на заседании 6 июня оставил приговор без изменения. Также Татьяна Казакова лишена звания подполковника и полицейской пенсии.