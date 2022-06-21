Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

В Генштабе сил обороны Эстонии заявили, что российский самолет пограничной службы нарушил воздушное пространства страны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Вечером 18 июня вертолет МИ-8 пограничной службы Российской Федерации самовольно вошел в воздушное пространство в районе Койдула на юго-востоке Эстонии. Вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии почти две минуты», — сообщается на сайте Генштаба сил обороны Эстонии.
Вертолет перемещался с выключенным ответчиком не предоставил план полета, заявили в ведомстве. Также в Генштабе отметили, что у российских пилотов не было двусторонней связи с эстонской авиадиспетчерской службой. Также сообщается, что МИД Эстонии вызвал российского посла для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушной границы.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.
Ранее Эстония уже обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства. В январе в Эстонии заявили, что границу пересек российский самолет Су-27. В сентябре прошлого года российскому посту в Эстонии Александру Петрову вручили ноту протеста из-за якобы произошедшего нарушения воздушного пространства. Также подобный инцидент произошел в мае 2021 года.
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