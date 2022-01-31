ВС Эстонии: самолет России вторгся в пространство страны

31 января 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Российский Су-27 находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вооруженные силы Эстонии сообщили о самолете военно-воздушных России Су-27, который без разрешения вторгся на их территорию. Истребитель находился в воздушном пространстве страны менее минуты. МИД Эстонии вызвал посла России и передал ему ноту протеста. «В субботу утром самолет Су-27 ВВС России без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты», — сообщается на официальном сайте Вооруженных сил Эстонии. Военное ведомство отметило, что у Су-27 не было плана полета, а его транспондер был выключен. Истребитель также не имел двусторонней радиосвязи с эстонской службой воздушного движения. Вооруженные силы Эстонии отметили, что это первое нарушение воздушной границы их страны в 2022 году. В прошлом году произошло пять подобных инцидентов с российскими самолетами. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России и передало ему ноту протеста. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин не видит прямой военной угрозы со стороны Москвы. Однако власти страны обеспокоены ситуацией у границ Украины. Каллас сообщила, что Эстония нуждается в «сильных друзьях» и активно обсуждает с союзниками вопрос укрепления восточных рубежей НАТО, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Эстонии сообщили о самолете военно-воздушных России Су-27, который без разрешения вторгся на их территорию. Истребитель находился в воздушном пространстве страны менее минуты. МИД Эстонии вызвал посла России и передал ему ноту протеста. «В субботу утром самолет Су-27 ВВС России без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты», — сообщается на официальном сайте Вооруженных сил Эстонии. Военное ведомство отметило, что у Су-27 не было плана полета, а его транспондер был выключен. Истребитель также не имел двусторонней радиосвязи с эстонской службой воздушного движения. Вооруженные силы Эстонии отметили, что это первое нарушение воздушной границы их страны в 2022 году. В прошлом году произошло пять подобных инцидентов с российскими самолетами. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России и передало ему ноту протеста. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин не видит прямой военной угрозы со стороны Москвы. Однако власти страны обеспокоены ситуацией у границ Украины. Каллас сообщила, что Эстония нуждается в «сильных друзьях» и активно обсуждает с союзниками вопрос укрепления восточных рубежей НАТО, передает RT.