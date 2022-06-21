Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) жалуются на нашествие назойливых и больших ос, залетающих в квартиры. Осы пытаются выселить жильцов одного из домов, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
«Тагильчане жалуются на новую напасть — нашествие назойливых, гигантских ос, которые залетают в квартиры. Эти гигантские осы пытаются выселить жильцов одного из домов по улице Вязовской из их же квартир», — говорится в сообщении.
Свердловчане обеспокоены тем, что осы, необычайно больших размеров, терроризируют их. «У нас в саду эти зверюги обитают, это еще маленькая, летают таких размеров, что страшно становится», — рассказал житель. «Я видел особь размером пять сантиметров, этот мутант прилетел на шашлык. Он буквально вцепился в мой кусочек», — сообщает мужчина.
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Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) жалуются на нашествие назойливых и больших ос, залетающих в квартиры. Осы пытаются выселить жильцов одного из домов, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Тагильчане жалуются на новую напасть — нашествие назойливых, гигантских ос, которые залетают в квартиры. Эти гигантские осы пытаются выселить жильцов одного из домов по улице Вязовской из их же квартир», — говорится в сообщении. Свердловчане обеспокоены тем, что осы, необычайно больших размеров, терроризируют их. «У нас в саду эти зверюги обитают, это еще маленькая, летают таких размеров, что страшно становится», — рассказал житель. «Я видел особь размером пять сантиметров, этот мутант прилетел на шашлык. Он буквально вцепился в мой кусочек», — сообщает мужчина. Ранее URA.RU сообщало о лошади, которая затоптала копытами человека. Она держит в страхе всю Верхнюю Салду.