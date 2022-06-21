Тагильчане жалуются на гигантских ос, залетающих в квартиры (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) жалуются на нашествие назойливых и больших ос, залетающих в квартиры. Осы пытаются выселить жильцов одного из домов, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«Тагильчане жалуются на новую напасть — нашествие назойливых, гигантских ос, которые залетают в квартиры. Эти гигантские осы пытаются выселить жильцов одного из домов по улице Вязовской из их же квартир», — говорится в сообщении.

Свердловчане обеспокоены тем, что осы, необычайно больших размеров, терроризируют их. «У нас в саду эти зверюги обитают, это еще маленькая, летают таких размеров, что страшно становится», — рассказал житель. «Я видел особь размером пять сантиметров, этот мутант прилетел на шашлык. Он буквально вцепился в мой кусочек», — сообщает мужчина.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил», vk.com

Фото: «Инцидент Нижний Тагил», vk.com

Фото: соцсети

Ранее URA.RU сообщало о лошади, которая затоптала копытами человека. Она держит в страхе всю Верхнюю Салду.