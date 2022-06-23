В Перми стартуют литературные прогулки по Каме

Речные трамвайчики на Каме отправляются от речного вокзала каждый час Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяков приглашают на необычную прогулку на речном трамвайчике по Каме. В течение всего рейса, пермский ведущий и экскурсовод Максим Воробей будет рассказывать о знаковых литературных именах, связанных с городом, — сообщается в анонсе мероприятия.

«Такую экскурсию я уже проводил ранее, но она была пешеходная, городская. И мне пришла в голову идея — соединить литературу и прогулку по реке. Будет очень атмосферно — крики чаек и шум камского бриза», — рассказал организатор экскурсии Максим Воробей корреспонденту URA.RU.

В программе — чтение отрывков произведений Чехова, Пастернака, Осоргина, Короленко и Александра Грина. Писатель некоторое время жил в Перми и по некоторым версиям, именно здесь родилось его произведение «Алые паруса». Первая прогулка состоится 26 июня в 11:00.

Также, на теплоходе пройдет фестиваль «Кинорека» для руководителей социальных кинозалов и учреждений культуры региона. URA.RU сообщало, что участники будут заниматься йогой, петь, танцевать с психотерапевтом, обучатся дизайну пространств и даже совершат экскурсию по звездному небу.