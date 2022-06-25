РБК: в Перми штраф за безбилетный проезд стал самым большим в РФ

Необходимость в повышении штрафов возникла после того, как в пермском общественном транспорте убрали кондукторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в Пермском крае (и краевой столице) стал самым большим по сравнению с другими регионами, сообщили СМИ. Депутаты заксобрания Пермского края 23 июня поддержали во втором чтении проект закона о пятикратном повышении штрафов за бесплатный проезд в общественном транспорте.

«С сентября штраф вырастет с 500 рублей до 2,5 тысяч рублей. А штраф за повторное нарушение вырастет с 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Для сравнения, в Москве штраф за безбилетный проезд составляет 1 тысячу рублей, при минимальной зарплате 23,5 тысячи (МРОТ в Перми — 12,7 тысяч рублей). В Санкт-Петербурге штраф для „зайцев“ составляет 2,5 тысячи рублей, за повторное правонарушение увеличение штрафа не предусмотрено. В других городах-миллионниках штрафы за безбилетный проезд в разы меньше пермских», — написано на сайте РБК.

Скандальный законопроект, инициатором которого выступил мэр Перми Алексей Демкин, был вынесен на рассмотрение в январе текущего года и сразу же вызвал общественный резонанс. Депутаты заксобрания Пермского края несколько раз переносили слушания о кратном повышении штрафов за безбилетный проезд. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал законопроект мэра Перми. Позицию главы региона озвучили на заседании рабочей группы заксобрания по доработке инициативы ко второму чтению 14 июня.