В ХМАО ищут врачей для неизлечимых больных

27 июня 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Паллиативное отделение будет рассчитано на 10 пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургутскую травматологическую больницу ищут врачей в паллиативное отделение. Новое подразделение будет рассчитано на 10 коек. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской травматологической больнице. «В Сургутской травматологической больнице завершается подготовка к открытию паллиативного отделения. Под него выделяется 10 коек. Их займут тяжелые пациенты с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Сохранить им максимально возможное качество оставшейся жизни без боли, страха и одиночества — задача сотрудников, которые придут сюда работать», — сообщают в пресс-службе больницы. Вакантными остаются должности врача, заведующего отделением и обслуживающего персонала. Паллиативная медицина занимается неизлечимыми больными, помогая им чувствовать себя максимально комфортно, улучшая жизнь пациента. «В паллиативе может попробовать себя любой медик, независимо от специальности. Главное — располагать внутренним ресурсом для этой непростой, но социально важной, гуманной и благородной миссии», — добавили в пресс-службе больницы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жителей будут учить ухаживать за смертельно больными родственниками. Это сделано для того, чтобы люди не проводили, последние недели своей жизни в больничных палатах, а находились дома в окружении родственников. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургутскую травматологическую больницу ищут врачей в паллиативное отделение. Новое подразделение будет рассчитано на 10 коек. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской травматологической больнице. «В Сургутской травматологической больнице завершается подготовка к открытию паллиативного отделения. Под него выделяется 10 коек. Их займут тяжелые пациенты с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Сохранить им максимально возможное качество оставшейся жизни без боли, страха и одиночества — задача сотрудников, которые придут сюда работать», — сообщают в пресс-службе больницы. Вакантными остаются должности врача, заведующего отделением и обслуживающего персонала. Паллиативная медицина занимается неизлечимыми больными, помогая им чувствовать себя максимально комфортно, улучшая жизнь пациента. «В паллиативе может попробовать себя любой медик, независимо от специальности. Главное — располагать внутренним ресурсом для этой непростой, но социально важной, гуманной и благородной миссии», — добавили в пресс-службе больницы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жителей будут учить ухаживать за смертельно больными родственниками. Это сделано для того, чтобы люди не проводили, последние недели своей жизни в больничных палатах, а находились дома в окружении родственников.