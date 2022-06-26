В пермском правительстве подвели итоги важной встречи Махонина

Губернатор заручился поддержкой «Газпрома» в части технологического развития региона Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский край расширит сотрудничество с ПАО «Газпром» в части технологического развития. Об этом шла речь на состоявшейся в Перми встрече губернатора Дмитрия Махонина и заместителя Председателя Правления энергетического холдинга Олега Аксютина.

«Дмитрий Махонин отметил, что продвижение продукции промышленных предприятий — один из приоритетов в работе Правительства Пермского края. Предприятия Прикамья работают с 40 крупнейшими российскими и зарубежными корпорациями-заказчиками, со многими из которых заключены дорожные карты и соглашения о сотрудничестве», — сообщает сайт регионального Минпромторга. Глава региона также добавил, что в условиях санкций важно, чтобы все предприятия края расширяли внутренние рынки сбыта и выпускали продукцию, способную заменить импорт.

На встрече руководству «Газпрома» представили продукцию пермских компаний. Среди них «Мотовилиха-гражданское машиностроение», НПО «Искра», «ВИПАКС+», «Инкаб», «Полиэкс», «ДатаБриз» и «Кайрос инжиниринг».

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин договорился с руководством «Газпрома» о запуске в крае новых производств. Предполагается, что компания откроет в регионе предприятия по изготовлению оборудования для строительства газопроводов.

Российские компании разрабатывают собственные технологии взамен ушедших из РФ иностранных компаний. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Сейчас отечественные предприятия активно занимаются замещением импорта на производствах.

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