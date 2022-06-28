Власти Сургута отложили продажу аптеки с уникальными препаратами

Продажу центральной аптеки отложили на неопределенный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте власти города временно отказались от планов по продаже центральной аптеки, которая продает уникальные препараты. Эта информация была размещена на странице главы Сургута Андрея Филатова в социальной сети ВКонтакте.

«Промежуточное решение — отложить вопрос по продаже „Центральной аптеки“ пока на всех уровнях не будут предложены и согласованы ее оптимальные форматы. Есть достаточно сложные ситуации, которые находятся в нескольких зонах ответственности, имеют не только хозяйственную, но и социальную составляющую. И торопиться, полагаю, в таких вопросах не нужно», — написал Филатов.

По словам главы города, уже проведены консультации с профильными специалистами и председателем думы Сургута Максимом Слеповым. Филатов убежден, что процесс продажи акций «Центральной аптеки» «необходимо рассматривать в тесной связке с вопросами организации в целом работы рецептурных аптечных отделов».

Ранее URA.RU сообщало, что власти города планировали продать аптеку из-за убытков, но на защиту объекта встали депутаты и жители города. По мнению депутатов, продажа может лишить город редких лекарств, которые делали только там. В основном это лекарства для лечения заболеваний сердца, кожных заболеваний и для физиотерапии.