Депутаты и чиновники Сургута поспорили о продаже аптеки частнику

27 июня 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

За пять месяцев этого года аптекой изготовлено почти 4 тысячи уникальных препаратов Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Сургуте отдельные депутаты гордумы не согласны с мэрией в том, что нужно продать убыточную муниципальную аптеку в частные руки. По мнению депутатов, это может лишить город редких лекарств, которые делали только там. Спор произошел на депутатских слушаниях в думе Сургута, передает корреспондент URA.RU. «После приватизации мы [органы власти] не сможем больше контролировать аптеку. И, как говорится, невидимая рука рынка должна все урегулировать, а она не всегда работает для достижения социальных параметров. Я бы лично воздержался от принятия решения [по продаже аптеки]. Лично я не готов его поддержать», — высказался депутат Владимир Болотов. Несогласие связано с тем, что аптека на территории города изготавливает уникальные препараты. Это специальные составы порошков и мазей с очень низкими дозировками лечебных препаратов. В основном это лекарства для лечения заболеваний сердца, кожных заболеваний и для физиотерапии. «Мы, конечно, понимаем, что убытки [в аптеке] — не наша сфера деятельности. Но, может быть, нам проработать с округом какие-то варианты? Может быть, на базе клиник открыть отделы? Но вот продавать и таким образом закрыть этот отдел я считаю неправильным», — считает сургутский депутат Дина Биглова-Фатова. В администрации парировали тем, что аптека много лет приносит убытки, а продажа ее в частные руки не равнозначна закрытию уникального отдела. «Это не ликвидация. Приватизация направлена на то, чтобы новый бизнесмен как раз сохранил рецептурный отдел», — ответил критикам директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Алексей Дворников. Но этот аргумент не убедил депутатов. «Любой бизнесмен направлен на извлечение прибыли. Он посмотрит какая деятельность убыточная — рецептурная, и закроет отдел. Вы в этом случае можете дать гарантии? Обременения наложить сможете при продаже? Нет. Мы сейчас эту проблему просто отложим, а потом будем думать, как ее преодолевать», — ответил Болотов. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута избавляются от муниципальной аптеки из-за убытков. За время своей работы аптека накопила несколько миллионов долгов, и сумма только продолжает расти. В мэрии решили продать организацию и пока она не стала банкротом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте отдельные депутаты гордумы не согласны с мэрией в том, что нужно продать убыточную муниципальную аптеку в частные руки. По мнению депутатов, это может лишить город редких лекарств, которые делали только там. Спор произошел на депутатских слушаниях в думе Сургута, передает корреспондент URA.RU. «После приватизации мы [органы власти] не сможем больше контролировать аптеку. И, как говорится, невидимая рука рынка должна все урегулировать, а она не всегда работает для достижения социальных параметров. Я бы лично воздержался от принятия решения [по продаже аптеки]. Лично я не готов его поддержать», — высказался депутат Владимир Болотов. Несогласие связано с тем, что аптека на территории города изготавливает уникальные препараты. Это специальные составы порошков и мазей с очень низкими дозировками лечебных препаратов. В основном это лекарства для лечения заболеваний сердца, кожных заболеваний и для физиотерапии. «Мы, конечно, понимаем, что убытки [в аптеке] — не наша сфера деятельности. Но, может быть, нам проработать с округом какие-то варианты? Может быть, на базе клиник открыть отделы? Но вот продавать и таким образом закрыть этот отдел я считаю неправильным», — считает сургутский депутат Дина Биглова-Фатова. В администрации парировали тем, что аптека много лет приносит убытки, а продажа ее в частные руки не равнозначна закрытию уникального отдела. «Это не ликвидация. Приватизация направлена на то, чтобы новый бизнесмен как раз сохранил рецептурный отдел», — ответил критикам директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Алексей Дворников. Но этот аргумент не убедил депутатов. «Любой бизнесмен направлен на извлечение прибыли. Он посмотрит какая деятельность убыточная — рецептурная, и закроет отдел. Вы в этом случае можете дать гарантии? Обременения наложить сможете при продаже? Нет. Мы сейчас эту проблему просто отложим, а потом будем думать, как ее преодолевать», — ответил Болотов. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута избавляются от муниципальной аптеки из-за убытков. За время своей работы аптека накопила несколько миллионов долгов, и сумма только продолжает расти. В мэрии решили продать организацию и пока она не стала банкротом.