В Челябинской области запретили посещать популярную пещеру

29 июня 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

В пиковые дни у пещеры Кургазак собирается до шести тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сатке (Челябинская область) туристам запретили посещать Кургазакскую пещеру, самую популярную из карстовых полостей на реке Ай. Об этом URA.RU заявили в ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». «Уважаемые посетители реки Ай. На время проведения технических работ посещение Кургазакской пещеры приостановлено. Просим корректировать маршруты с учетом данной информации», — говорится в сообщении ведомства. В пиковые дни у реки Ай и пещеры Кургазак собирается до шести тысяч человек. Кургазакская пещера — самая популярная пещера в долине реки Ай и является достопримечательностью Саткинского района. Длина пещеры и ее гротов составляет более 500 метров. К челябинской пещере ранее запретили подъезжать на автомобилях, чтобы снизить нагрузку на областной памятник природы. За 200 метров до Кургазакской пещеры туристов просят идти пешком. Представители особо охраняемых природных территории региона заявили, что информация о возобновлении посещения пещеры будет опубликована позже на официальном сайте. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Сатке (Челябинская область) туристам запретили посещать Кургазакскую пещеру, самую популярную из карстовых полостей на реке Ай. Об этом URA.RU заявили в ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». «Уважаемые посетители реки Ай. На время проведения технических работ посещение Кургазакской пещеры приостановлено. Просим корректировать маршруты с учетом данной информации», — говорится в сообщении ведомства. В пиковые дни у реки Ай и пещеры Кургазак собирается до шести тысяч человек. Кургазакская пещера — самая популярная пещера в долине реки Ай и является достопримечательностью Саткинского района. Длина пещеры и ее гротов составляет более 500 метров. К челябинской пещере ранее запретили подъезжать на автомобилях, чтобы снизить нагрузку на областной памятник природы. За 200 метров до Кургазакской пещеры туристов просят идти пешком. Представители особо охраняемых природных территории региона заявили, что информация о возобновлении посещения пещеры будет опубликована позже на официальном сайте.