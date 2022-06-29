Махонин поручил отремонтировать легендарное здание Перми

Махонин поручил составить план ремонта «Дома Зингера» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия отреставрировать так называемый «Дом Зингера» на ул. 1905 года, 18. Об этом он заявил на заседании краевого правительства 29 июня, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». В этом доме 1903 года постройки было представительство компании Айзека Зингера, известного производителя швейных машин.

«Там планы-то какие-то по приведению в нормативное состояние внешнего облика есть?», — задал вопрос Махонин начальнику инспекции Ольге Андриановой. Она ответила, что есть.

Дмитрий Махонин после этого отметил, что это знаковый дом. А он вечно заклеен объявлениями, о чем губернатор узнает из СМИ. По его словам, надо определить состояние объекта и источники финансирования работ. Андрианова заявила, что первый этаж дома сегодня принадлежит частным организациям. А второй — мэрии Перми.

По требованию прокуратуры суд обязал в 2021 году привести здание 1903 года постройки в нормативное состояние. Собственники, как указало надзорное ведомство, не предпринимают должных усилий по сохранению этого объекта культурного наследия.