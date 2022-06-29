Ройзман жестко ответил на критику Соловьева. «Просто так не назовут „педерастической обезьяной“»

29 июня 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман заявил, что не интересуется творчеством Владимира Соловьева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в ответ на критику телеведущего Владимира Соловьева вспомнил, что журналиста называли «педерастической обезьяной», и заявил, что не может ничего добавить к этой характеристике. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом URA.RU. «Соловьеву уже ответил [журналист] Василий Уткин. Он назвал его „педерастической обезьяной“ и прозвище это прилипло. Что я после этого могу ответить? Что я могу добавить? Мне нечего добавить. Мне Соловьев не интересен. Все, что он сказал, и все, что он скажет впредь, на это уже ответил Василий Уткин. Поверьте, просто так никого не назовут „педерастической обезьяной“», — рассказал Ройзман. Он отметил, что не слышал о новых высказываниях Соловьева и не следит за его творчеством. От других комментариев Ройзман отказался. Позднее он написал в своем telegram-канале о звонке URA.RU. «Если вас облезлый пудель облаял, вы будете лаять на него в ответ?» — задал он риторический вопрос, заявив, что не слушает Соловьева. Владимир Соловьев 29 июня выступил в авторской передаче с речью, в которой негативно отозвался о Свердловской области и, в частности, о Евгении Ройзмане. Телеведущий заявил, что на Урале есть «бесовское отродье» и «подонки». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в ответ на критику телеведущего Владимира Соловьева вспомнил, что журналиста называли «педерастической обезьяной», и заявил, что не может ничего добавить к этой характеристике. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом URA.RU. «Соловьеву уже ответил [журналист] Василий Уткин. Он назвал его „педерастической обезьяной“ и прозвище это прилипло. Что я после этого могу ответить? Что я могу добавить? Мне нечего добавить. Мне Соловьев не интересен. Все, что он сказал, и все, что он скажет впредь, на это уже ответил Василий Уткин. Поверьте, просто так никого не назовут „педерастической обезьяной“», — рассказал Ройзман. Он отметил, что не слышал о новых высказываниях Соловьева и не следит за его творчеством. От других комментариев Ройзман отказался. Позднее он написал в своем telegram-канале о звонке URA.RU. «Если вас облезлый пудель облаял, вы будете лаять на него в ответ?» — задал он риторический вопрос, заявив, что не слушает Соловьева. Владимир Соловьев 29 июня выступил в авторской передаче с речью, в которой негативно отозвался о Свердловской области и, в частности, о Евгении Ройзмане. Телеведущий заявил, что на Урале есть «бесовское отродье» и «подонки».