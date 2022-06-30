Якушев передал уральским регионам требование Путина по выборам

30 июня 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев потребовал стабильности на выборах 11 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Сентябрьские выборы всех уровней в регионах УрФО должны пройти с сохранением стабильного социально-политического фона, чего требовал президент России Владимир Путин. Об этом на совещании по подготовке к единому дню голосования заявил уральский полпред Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «В регионах пройдут разные избирательные кампании, но вне зависимости от уровня все они требуют повышенного внимания. Единый день голосования должен пройти при соблюдении всех требований законодательства, организовано, без каких-либо нарушений», — объявил Якушев. Он уточнил, что главный приоритет — «стабильный социально-политический фон голосования» — это требование Путина, озвученное на совещании Совета безопасности 22 июня. Всего 11 сентября в УрФО пройдут 202 избирательные кампании. Самая масштабная из них — выборы губернатора Свердловской области, в которых участвуют пять кандидатов. Кроме того, в регионе пройдут 54 кампании в городские и сельские думы. Больше — 71 кампания — планируется лишь в Челябинской области. Два голосования будет в ЯНАО, три — в Курганской области, в ХМАО — 29, а в Тюменской области — 42. Подписывайтесь на «Погоны и Галстуки» ,чтобы быть в курсе самых интересных политических инсайдов Урала.

Сентябрьские выборы всех уровней в регионах УрФО должны пройти с сохранением стабильного социально-политического фона, чего требовал президент России Владимир Путин. Об этом на совещании по подготовке к единому дню голосования заявил уральский полпред Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «В регионах пройдут разные избирательные кампании, но вне зависимости от уровня все они требуют повышенного внимания. Единый день голосования должен пройти при соблюдении всех требований законодательства, организовано, без каких-либо нарушений», — объявил Якушев. Он уточнил, что главный приоритет — «стабильный социально-политический фон голосования» — это требование Путина, озвученное на совещании Совета безопасности 22 июня. Всего 11 сентября в УрФО пройдут 202 избирательные кампании. Самая масштабная из них — выборы губернатора Свердловской области, в которых участвуют пять кандидатов. Кроме того, в регионе пройдут 54 кампании в городские и сельские думы. Больше — 71 кампания — планируется лишь в Челябинской области. Два голосования будет в ЯНАО, три — в Курганской области, в ХМАО — 29, а в Тюменской области — 42.